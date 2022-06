După nenumărate vizite în cabinetele esteticienilor, Loredana Chivu a hotărât să se “despartă” de bisturiu! Blondina este mai decisă ca niciodată să nu mai recurgă la ajutorul medicilor. CANCAN.RO a stat de vorbă cu fosta asistentă a lui Capatos și vă prezintă detalii în exclusivitate!

Ajunsă la vârsta de 32 de ani, Loredana Chivu a “obosit” să mai calce pragurile cabinetelor, în căutare de „upgrade-uri”, așa că s-a hotărât să pună “stop” îmbunătățirilor făcute de medici.

Recent, după spusele ei, fosta asistentă TV a apelat pentru ultima oară la bisturiu și s-a gândit să “celebreze” decizia cu o intervenție de liposucție. Clinicile estetice își pot lua, așadar, “Adio” de la Loredana Chivu, căci fosta asistentă TV a ajuns la saturație.

„Orice operație presupune risc”

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Loredana Chivu s-a “tunat” din cap până în picioare. Deși am fi crezut că oriunde este loc de “mai bine”, iată că dansatoarea demonstrează că e loc de „mai mult”…și „mai rău”.

Intervenția suferită în Turcia pare să fie ultima și asta pentru că Loredana consideră că nu mai are nevoie de “retușuri”.

„Sunt bine, sunt în recuperare încă! Mi-am făcut mai multe… mi-am făcut o liposucție, mi-am făcut un BBL (Brazilian Butt Lift – n.r.), toate în aceeași operație, în Turcia.

Orice operație presupune risc, dar să zicem că am trecut cu brio și etapa asta a vieții mele.

Sinceră să fiu, nu cred că mai urmează și alte operații, pentru că nu am nevoie și am trecut prin destule!

Nu prea am ce să îmi fac, momentan nu am nevoie de absolut nimic! Mă gândesc la ceva… poate nu știu, într-un viitor foarte îndepărat, când o să am eu nevoie de lifting facial, asta eu știu… în 10-15 ani”, ne-a dezvăluit Loredana Chivu.

„De-a lungul timpului, «ochii răi» m-au afectat”

Problemele de sănătate care au pus-o la grea încercare pe Loredana Chivu pare că s-au rezolvat… sau cel puțin ea așa afirmă! Deși este nevoită să respecte în continuare regimul recomandat de medici, blondina susține că în acest moment se simte bine.

„Am rezolvat problemele de sănătate, în mod normal aș putea să îți spun că nu mai am nicio problemă, dar na…

De-a lungul timpului, «ochii răi» m-au afectat și prefer să țin mai privat, pentru mine… important e că sunt bine!

Țin regim în continuare”, a mai declarat Loredana Chivu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

