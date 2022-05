Loredana Chivu, pe mâna medicilor. Ce a pățit fosta asistentă TV: „E una dintre cele mai riscante operații”

Ieri, Loredana Chivu (32 de ani) a trecut prin clipe grele după ce s-a operat în Turcia. Dansatoarea a susținut în urmă cu scurt timp că suferă de o boală care a făcut-o să capete kilograme în plus. Care este starea actuală de sănătate a fostei asistente TV?

În cadrul unei emisiuni TV, Loredana Chivu a mărturisit că ieri a trecut printr-o intervenție de liposucție, pe care a făcut-o tocmai în Turcia. Deși a auzit păreri împărțite despre doctorii din țara care se află în Orientul Mijlociu, a avut curajul să se urce pe masa de operație.

Fosta asistentă a lui Dan Capatos a subliniat și faptul că a avut o problemă de sănătate care a făcut-o să se îngrașe. Probabil de aceea s-a simțit nevoită să își facă și operația aceasta.

CITEȘTE ȘI: LOREDANA CHIVU, ÎNTRE URUS ȘI ROLLS ROYCE: “PENTRU ZI CU ZI, ALEG…” VETERANA FETELOR DE ORAȘ ÎȘI VOTEAZĂ FAVORITA DIN PARCUL AUTO DE 1.000.000 €

Cum se simte Loredana Chivu după operație

Din fericire, blondina se simte foarte bine, deși susține că a fost o intervenție mai complexă și este una dintre cele mai grele operații. La acest moment, Loredana se află în recuperare și a fost externată din spital.

”Am avut o problemă de sănătate și am făcut această operație pentru mine. Este una dintre cele mai grele și riscante operații. Mă simt cât se poate de bine după operație, care zic eu că este complexă, tocmai ce am ieșit din spital. Acum stau în recuperare, mai stau câteva zile, sunt plecată din țară, sunt în Turcia, aici a avut loc intervenția.

Toată lumea a fost foarte atentă cu mine. Am auzit diverse păreri, unele mai aiurea despre Turcia și cumva mi-a fost frică. Cum am trecut eu prin toate problemele pe care le-am avut, mi-a fost frică să plec de la noi din țară, dar acum mă bucur că am ales să vin aici, chiar a fost decizia corectă pentru mine.

Dumnezeu a făcut să fiu aici, pentru că eram programată la alți doctori, la noi în România, și cumva așa s-a întâmplat, și mă bucur din suflet, pentru că totul a ieșit foarte bine, operația a decurs foarte bine și recuperarea post operatorie, nu am avut dureri cum am auzit în alte cazuri, că sunt dureri destul de mari la această operație, este una dintre cele mai grele și riscante operații”, a declarat Loredana Chivu, la Antena Stars.

VEZI ȘI: LOREDANA CHIVU S-A FOTOGRAFIAT GOALĂ ÎN CADĂ. UNDE AU APĂRUT POZELE?