Loredana Groza a incendiat Internetul cu o fotografie HOT, în bikini și cu sânii la vedere! Unii dintre fani au criticat-o imediat

În timp ce purta bikini minusculi, șosete roșii, asortate cu puloverul, Loredana Groza s-a pozat în oglindă. Pentru că i s-au văzut sânii după ce și-a ridicat sexy și provocatoare bluza, cântăreața a fost criticată de unii dintre fani.

Citește și: Vulgaritate sau curaj?! Loredana Groza, în fundul gol la Cerbul de Aur. Incredibil cum a apărut vedeta Pro TV

Loredana Groza s-a pozat într-o ipostază de infarct

În vârstă de 49 de ani, Loredana Groza și-a lăsat fără cuvinte apropiații și fanii astăzi! Și asta după ce îndrăgita cântăreață a făcut publică o fotografie în care apare într-o ipostază de infarct. După cum puteți vedea în poza de mai jos, dar și în galeria foto a articolului, vedeta s-a pozat în oglindă în timp ce purta lenjerie intimă sexy și avea ridicat puloverul ridicat astfel încât să i se vadă atât abdomenul tonifiat, cât și sânii.

Citește și: Loredana Groza, pictorial HOT într-un costum de baie decupat. Cât de bine arată cântăreața la 49 de ani

“You can leave your socks on (n.r.: Poți să îți lași șosetele pe tine)😘🧦🧦❤~Loredana ——- #bitchbody 🌊🤩 #inlove #loredanagroza #lorifromonesti #loredana #lori” este mesajul pe care l-a pus artista la imaginea de mai jos. Printre numeroasele critici primite se numără și comentarii pozitive. “Arăți incredibil de bine!🤗😘❤️”, “Sexi și rea, dulce și rebelă ești”, și “Wow, ce frumusete sexy. Ești atât de frumoasă😘” sunt trei dintre mesajele lăsate de unii dintre internauți.

Citește și: Loredana Groza a vorbit despre operațiile estetice pe care le are