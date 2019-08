Loredana Groza, pictorial HOT într-un costum de baie decupat. Cât de bine arată cântăreața la 49 de ani

Aflată într-o vacanță peste mări și țări, Loredana Groza a realizat astăzi un pictorial HOT. Câteva dintre pozele făcute pe o plajă, în timp ce purta un costum de baie negru și decupat în unele zone, le-a făcut publice. Apropiații și fanii au complimentat-o pentru felul în care arată la 49 de ani. Ea va schimba prefixul în vara anului viitor.

Loredana Groza, pictorial HOT într-un costum de baie decupat

Loredana Groza a atras toate privirile astăzi când a mers la plajă într-un costum de baie negru, întreg, însă… cu o croială sexy și provocatoare, după cum puteți vedea în pozele din galeria foto a articolului. Fotografia în care cântăreața apare în timp ce stă cu mâinile pe șolduri a fost însoțită pe Facebook de următorul mesaj: “When i’m surrounded by water i think I’m a Mermaid or I was a Mermaid… (n.r.: Când sunt înconjurată de apă mă consider o sirenă sau cred că am fost una…)🌊🧜🏻‍♀️💙🌊~Loredana —— #happy #seaside #love #loredanagroza #loredana”.

“Sirenă la mal, fermecătoare”, “Diafana, fascinanta.. Ea este Loredana!”, “Ești foarte frumoasă, dragă Loredana 😘❤️💐🌺🌹🌸”, Foarte provocatoare”, “The ultimate DIVA! LOVE YOU!❤️❤️❤️❤️” sunt cinci dintre comentariile strânse de postarea vedetei.