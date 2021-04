Loredana Groza a încins internetul! La 50 de ani, a făcut sport în cele mai provocatoare poziții. VIDEO

Are 50 de ani, însă dacă o privești, îi dai maxim 20! Tot maxim le-a dat daună totală Loredana Groza tuturor bărbaților care o urmăresc în social media, după ce a postat un clip video cu ea, în timp ce face exerciții pentru fese și abdomen.

Mare le-a fost mirarea internauților atunci când au văzut-o pe Loredana Groza în cele mai provocatoare poziții. Ajunsă la 50 de ani, vedeta nu se dă în lături de la nimic și face sport ca o adevărată puștoaică, pentru a se menține mereu în formă.

Îmbrăcată într-o pereche de colanți de fitness, extrem de mulați, care îi scoteau în evidență formele apetisante și un tricou fără mâneci, Loredana Groza a făcut deliciul privitorilor de pe Instagram. Chiar dacă unii internauți au criticat-o pentru pozițiile mult prea indecente în care a ales să facă sport, alții au complimentat-o pentru modul în care arată și au încurajat-o să facă mereu ceea ce o face fericită, fără să asculte gurile rele.

Chiar dacă a fost extrem de criticată pentru faptul că a apelat mult prea des la medicii esteticieni, Loredana Groza se simte bine în pielea ei. Cu toate acestea, artista nu a recunoscut niciodată că a apelat la bisturiu și susține că modul în care arată se datorează sportului și vieții sănătoase.

“Sportul, un regim alimentar sănătos și somnul sunt cele trei must-uri pentru a fi mereu în formă. Trebuie să îți balansezi regimul, astfel încât organismul tău să nu simtă lipsa niciunui component de care are nevoie ca să funcționeze normal. Trebuie să îl «păcălești» . De asta, am renunțat la dietele drastice pe care le consider absolut dăunătoare; chiar dacă te ajută să pierzi în greutate foarte repede, la fel de repede pui kilogramele la loc, imediat ce începi să mânânci normal”, a declarat celebra artistă într-un interviu mai vechi acordat pentru publicația feminis.ro.

Sursă foto: captură Instagram