Loredana Groza, întâlnire de gradul zero cu o vedetă din România. Au apărut primele imagini și prima reacție

Loredana Groza (52 de ani) și Iulia Vântur (42 de ani) s-au întâlnit tocmai la Londra, unde s-au relaxat timp de câteva zile. Cântăreața a avut nevoie de o escapadă în străinătate, așa că și-a făcut bagajul și și-a luat zborul. Acolo, artista s-a întâlnit cu iubita lui Salman Khan.

Loredana Groza a avut nevoie de câteva zile de vacanță, așa că n-a stat mult pe gânduri și a plecat. Și-a făcut bagajul, apoi și-a luat zborul spre Londra. Acolo, s-a întâlnit cu Iulia Vântur. Momentul a fost imortalizat și postat pe internet de artistă, alături de mesajul: „2 moldovence la Londra”. Fotografiile postate de Loredana Groza au fost foarte apreciate în mediul online. Cele două vedete au primit numai comentarii pline de laudă din partea românilor.

„Cele mai frumoase si simpatice moldovence!”/ „În Londra?….La prima vedere am crezut ca v-ați întâlnit în India..!!!…Trăiască moldovencele!”/ „Norocoase, ati avut parte de o vreme super frumoasa!”/ „Cele mai frumoase mă bucur că avem fete frumoase mai ales cum este considerată RO de cei de afară avem ce le arăta, bravo”/ „Cele mai frumoase moldovence”, sunt doar câteva comentarii ale internauților, la postarea Loredanei Groza.

Iulia Vântur, vedetă în India

Loredana Groza se bucură de un succes enorm în România, iar Iulia Vântur în India. Fosta prezentatoare de la noi s-a mutat de ani buni în țara iubitului ei. Aceasta a devenit cântăreață la Bollywood, a lansat, de curând, noul ei hit „Raat Baki”, al cărui videoclip a adunat aproape 8 milioane de vizualizări. Iulia Vântur povestea, acum ceva vreme, cât de mult a muncit să ajungă unde este astăzi.

„Primii ani au fost de descoperiri, fascinații, cunoștințe noi, prieteni. Dar am dat cu capul de multe ori și m-a durut, m-am înverșunat și am încercat să schimb regulile Indiei (râde), până când am înțeles că nimic nu e bun sau rău esențial, că trebuie să am toleranță, deschiderea să văd și dincolo de ce am învățat eu că e potrivit.

Au fost multe momente în care am simțit că valoarea nu îmi este recunoscută, că munca pe care am depus-o atâția ani nu cântărește, nu înseamnă nimic. Mi-au trebuit ani de zile, de muncă, de perseverență, în care a trebuit să demonstrez că-mi merit locul în această industrie, că aduc ceva diferit. Sunt oameni cu care am lucrat din prima zi aici și care-mi spun că sunt mândri de evoluția mea. Și ei simt de parcă ar fi propria lor reușită, pentru că au fost alături de mine atunci când mă luptam pentru a-mi depăși barierele.

Au fost proiecte pe care le-am pierdut, pentru că nu știam limba, sau pe care nu le-am făcut, pentru că atunci nu-mi doream expunere absolut deloc. Eu chiar cred că ce e pentru tine al tău rămâne! În India, ca debutant, a trebuit să muncesc mereu extra pentru a obține ceva ce ar fi putut să vină simplu pentru un artist de aici, e ceva firesc. Toate vin la pachet.”, a povestit Iulia Vântur, pentru Viva.ro.