Loredana Groza tună și fulgeră, după ce oamenii i-au criticat cea de-a doua manea: „Întotdeauna mă reinventez”

Loredana Groza a avut un succes răsunător cu piesa „Fericire”, lansată alături de Jador, Florin Salam, Costi Ioniță, Culiță Sterp, Baboiash Ștefan de la Bărbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie. Costi Ioniță, cel care a venit cu ideea piesei, s-a gândit că încă o melodie în această formulă va rupe din nou trendingul, însă nu a mai fost să fie de această dată.

Melodia „Fericire” a ajuns la peste 22 de milioane de vizualizări pe Youtube, fiind un adevărat HIT, timp de câteva luni bune. Costi Ioniță a lansat un nou proiect alături de Loredana Groza și aceeași formulă de maneliști cunoscuți, numită „Suflet și trup”, care nu s-a bucurat de același succes.

Piesa nu a ajuns nici măcar la 1 milion de vizualizări în câteva zile, așa cum probabil se așteptau cu toții. Mai mult, fanii sunt dezamăgiți de ideea lui Costi Ioniță, căci melodia nu este altceva decât un remake al piesei lui Jador, numită „Inimi logodite”, care s-a bucurat de un succes enorm pe Youtube și nu numai.



Ce spune Loredana Groza despre cei care o critică

Loredana Groza a avut și ea ceva de spus, după ce cea de-a doua manea pe care a cântat-o nu a avut succesul primei melodii. Artista nu este deloc deranjată de criticile oamenilor, ci din contră. Susține că îi place să se reinventeze și pentru ea, orice nou proiect, este un pas înainte.

„Oamenii încearcă să te atragă în turmă şi dacă cumva vrei să scoţi capul sau vrei să fii altfel, eşti întotdeauna criticat, pus la zid. Nu am de ce să răspund, nici la critici şi nici la laude, pentru că trebuie să fii întotdeauna zen. Munca înnobilează omul, deci nu am avut timp să am nicio apăsare. Resurse găsesc în dragoste, în muzică, în orice lucru care îmi place, care mă inspiră şi care îmi aduce lumină”, a declarat Loredana Groza, potrivit observatornews.ro.

„Întotdeauna mă reinventez şi e o continuă căutare, o continuă transformare. Fiecare proiect, fiecare cântec pe care îl fac e un nou început. Întotdeauna încerc să găsesc sunete noi, idei noi, poveşti, imagini, look-uri. Este cred un mesaj foarte pozitiv, despre puterea de a iubi, de a te dărui, de a te dedica în general pentru orice îţi place în viaţă. Şi cu trupul şi cu sufletul” a mai spus Loredana Groza, pentru sursa citată.