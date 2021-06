Loredana Groza, surprize după surprize de ziua ei! Sărbătorita a făcut duet cu Luis Gabriel și Prințesa de Aur la petrecerea de azi-noapte | FOTO & VIDEO

Loredana Groza a avut parte de surprize după surprize cu ocazia zilei sale de naștere! Petrecerea “oficială” de azi-noapte a fost de cinci stele, iar printre artiștii alături de care sărbătorita a făcut câte un duet se numără Prințesa de Aur și Luis Gabriel, unul dintre artiștii care au apărut de curând în lumea manelelor. La un moment dat, jurata de la “X Factor” s-a urcat pe un scaun și a dansat spre bucuria tuturor invitaților.

Loredana Groza, surprize după surprize de ziua ei

Ieri, 10 iunie 2021, Loredana Groza a împlinit frumoasa vârstă de 51 de ani și, deși, a furat startul sărbătoririi evenimentului, noaptea trecută, a petrecut din nou alături de oamenii dragi. Înainte să ajungă în locul în care s-au făcut pregătirile cu multă atenție, cântăreața a avut parte de un dar audio și video din partea fiicei sale. Elena Boncea s-a filmat în timp ce interpretează o piesă emoționantă pentru mama ei celebră, iar la final i-a transmis o declarație de dragoste.

“La mulți ani, mami! Te iubesc”, a spus fata pe care Loredana Groza o are cu soțul ei, Andrei Boncea. Copleșită de emoții, vedeta a decis să publice înregistrarea cu fiica sa, dar, înainte, a scris pe imagini următorul mesaj: “@private_elena_boncea, love you, my love (n.r.: Elena Boncea, te iubesc, iubirea mea)❤️❤️❤️”, după cum puteți remarca în galeria foto a articolului.

Diva a strălucit azi-noapte într-o ținută incitantă… a optat pentru o bluză tranparentă prin care i s-a văzut sutienul decoltat, pantaloni negri de piele și ghete – desigur, accesoriile nu au lipsit, așa cu se vede atât în colajul de mai jos, dar și în celelalte imagini surprinse cu sărbătorita.

“Ce frumos! Invitații trebuie să apară. Sărbătorita este aici”, a spus Loredana Groza la scurt timp după ce a ajuns la restaurantul în care a petrecut. Artista era vizibil impresionată de cum a fost totul organizat în cinstea sa.

Momentul în care Luis Gabriel și-a făcut apariția a fost unul emoționant pentru Loredana Groza. Ea l-a îmbrățișat cu putere pe tânărul manelist și, ulterior, acesta a început să cânte pentru celebra cântăreață. Nici soțul sărbătoritei și nici iubita artistului nu sunt geloși pentru apropierile care s-au petrecut între ei.

Despre Andrei Boncea, Loredana Groza a declarat într-un interviu: “De la început, amândoi am zis că aşa e cel mai bine. Andrei e un tip foarte discret şi nu vrea să stea în lumina reflectoarelor. E suficient să fie o persoană în casă care să atragă atâtea bliţuri”, relatează ciao.ro.

Jurata de la “X Factor” a devenit soția lui Andrei Boncea pe 10 iunie 1998, chiar în ziua în care ea a împlinit 28 de ani. Astfel că ieri, Loredana Groza a aniversat și 23 de ani de căsătorie…

Luis Gabriel și Harizan și-au asumat public relația de iubire la începutul acestui an.

Sursa foto: Instagram & Instagram Stories