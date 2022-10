Lorena Balaci, mărturisiri șocante despre tatăl ei. Cum o ajută regretatul fotbalist, Ilie Balaci: „Am discuții cu tata în fiecare zi”

Fiica regretatului fotbalist Ilie Balaci, susține că, primește zilnic ajutor de la răposatul ei tată. Cum și în ce fel o ajută, în articolul de mai jos.

Au trecut patru ani de la moartea fotbalistului Ilie Balaci. Supranumit și „Minunea Blondă”, jucătorul și antrenorul de fotbal s-a consacrat datorită faptului că, ajunsese să fie unul dintre cei mai buni fotbaliști români.

Cariera sa de fotbalist se leagă de marile succese obținute de Universitatea Craiova la începutul anilor 1980. Acesta a fost căsătorit cu Daniela Balaci, iar în urma căsătoriei au rezultat două fete, pe nume Lorena și Liana.

Recent, Lorena a făcut câteva declarații șocante cu privire la întâmplările de după moartea tatălui.

Ce declarații a făcut Lorena Balaci

Lorena a fost foarte apropiată de tatăl ei și a suferit enorm după pierderea unui dintre cei mai semnificativi și importanți oameni din viața ei. Are multe bunuri de la părintele său pe care le poartă în memoria lui și susține ea că, de când a murit, aceasta a primit semne zilnic. Mai mult decât atât, de fiecare dată când are o problemă, îl roagă să găsească rezolvare și simte cum primește ajutor de fiecare dată.

„Am foarte multe lucruri de la tata. Ceasul pe care îl port la mână e de la tata, adică am cadouri pe care mi le-a făcut de-a lungul timpului, dar ce îmi este mie cel mai drag e o poză cu el pe care la un moment dat, mutându-mă dintr-o casă în alta, nu mai găseam poza. Până la urmă am găsit-o și am fost foarte fericită. (…) Semne primesc zilnic. Adică de fiecare dată când am o problemă, îl rog să îmi arate rezolvarea și apoi, rezolvarea îmi apare așa de nicăieri. Am discuții cu tata în fiecare zi”, a mărturisit Lorena Balaci, pentru Antena Stars.