Lovitură de… pumn?! Nu, lovitură de teatru! Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au împăcat. Imagini cu ei din nou împreună

Showbiz-ul autohton are parte de un nou cutremur de magnitudine mare pe… scara sentimentală. După ce s-a vorbit îndelung despre faptul că Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărțit din nou, este înjregistrată o nouă mișcare ”seismică” de proporții.

Au apărut imagini în care Bianca și Alex sunt din nou împreună, informează spynews.ro. Cei doi au fost surprinși la shopping și nimic nu pare a demonstra că s-au despărțit. După încheierea reprrizei de shopping, Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au plecat cu aceeași mașină.

”Ne-am despărțit pe cale amiabilă”

Alex Bodi confirmase despărțirea de Bianca Drăgușanu, accentuând asupra ideii că a fost vorba despre o despărțire amiabilă.

„Ne-am despărţit săptămâna aceasta pe cale amiabilă, am rămas prieteni, tocmai de aceea am trecut să o salut. Nu este vorba de şansă, de ce s-a întâmplat, nu are nicio legătură, am rămas prieteni. Motive sunt mereu, nimic nu se întâmplă fără motive, mai multe chestii din partea mea. Nu că s-a speculat că mi-am petrecut timp cu fosta mea soţie, mi-am petrect timp cu fetiţa mea. Dacă ar fi să mă împac cu fosta soţie o să public. Sunt nişte lucruri pe care le decide timpul. Nu am deschis subictul de împăcare, doar am felicitat-o, nu am discutat că este cu invitaţii. I-am luat şi flori. Suntem prieteni, aşa rămânem şi timpul le rezolvă pe toate. Nu ştim dacă vorbim de a doua împăcare. Acum chiar am decis, doi oameni nu se despart şi rămân duşmani, chiar am vorbit ok şi de aceea m-am prezentat aici”, a spus Alex Bodi, în exclusivitate, pentru spynews.ro.

