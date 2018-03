Lovitură dură pentru o echipă de la „Asia Express”! Doi concurenți au fost eliminați, iar ele sunt cele șase vedete care au rămas în concurs

Lovitură dură pentru o echipă de la „Asia Express”. A fost o seară explozivă în cadrul concursului care le-a testat vedetelor rezistența fizică, psihică și abilitățile de supraviețuire. La finalul altei zile plină de provocări, doi concurenți au părăsit jocul desfășurat în Asia. Finala competiției este pe 2 mai.

Lovitură dură pentru o echipă de la „Asia Express”. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au fost cei care au decis echipa care a părăsit „Asia Express” înainte să ajungă în Thailanda.

“Acum să vedem și cum a fost clasamentul, cum am stat azi. Pe primul loc – primii care au ajuns sunt Liviu și Andrei.

Pe locul doi: Raluka și Ana

Pe ultimele două locuri: Vica, Daniela, Lora și Ionuț – (…)”, a spus Gina Pistol în cadrul emisiunii „Asia Express”.

După minute bune de consultare, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au hotărât ca Lora și logodnicul ei, Ionuț Ghenu, să părăsească îndrăgita competiție.

“Decizia mea ca și sportiv, dar și a lui Liviu, este ca în momentul acesta să plece Lora și Ghenu”, a spus Andrei Ștefănescu.

“Iei, bate cuba (n.r.: i-a spus Cruduța Vicăi Blochina). Mulțumim. Vai, îmi pare rău pentru ei, dar nu mă interesează. Eu mă bucur că merg în Thailanda”, a reacționat Daniela Crudu.

“Daniela, nu e frumos să ne pupăm acum. Nu e bine să ne bucurăm în fața unor oameni care trebuie să plece”, i-a spus Andrei Ștefănescu Cruduței.

Lora e supărată pe decizia luată de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu

În cadrul unui interviu, Liviu Vârciu a mărturisit că era stresat de faptul că Lora și Ionuț Ghenu erau mereu primii și că au câștigat foarte multe amulete de-a lungul concursului.

“Dar e ok, mă așteptatam. Am știut că prietenul lui, Liviu, îl îl va propune la eliminare, eram convinsă. Este o dezamîgăre. Pe Ionuț îl doare acest lucru. (…). Cred că Raluca ar trebui să se gândească foarte bine la chestia asta cu prieteniile și să vină cu premiul cel mare. (…). Nu am descoperit nimig grav la iubitul meu. Nu e mai nervos decât credeam eu că poate fi, iar asta e bine.”, a mărturisit Lora.

Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu, Vica Blochina şi Daniela Crudu, Raluka şi Ana Baniciu sunt cei șase aventurieri care au rămas în cursa pentru marele premiu de 30.000 de euro de la „Asia Express”. În Thailanda, competiția va deveni din ce în ce mai intensă.