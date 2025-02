Lucian Viziru și-a găsit mașina VANDALIZATĂ în parcare! ”Cineva a avut grijă să îmi...”

Nici nu se gândea că ar putea să se întâmple așa ceva! Lucian Viziru și-a găsit mașina VANDALIZATĂ în parcare! A chemat imediat poliția pentru a vedea cine este vinovat! Iată cele mai recente declarații făcute de cunoscutul actor!

Lucian Viziru a rămas șocat când a văzut în ce stare se afla mașina lui! Actorul nu a mai stat pe gânduri și a sunat de urgență la 112 pentru a cere ajutorul autorităților!

Totul a început ieri dimineața, 1 februarie, atunci când Lucian Viziru a vrut să plece la serviciu. Actorul le-a povestit fanilor săi că și-a găsit autoturismul cu parbrizul spart. Nici prin cap nu-i trecea așa ceva, mai ales pentru că își lăsase mașina în parcare, ca de obicei.

„În noaptea de 31 ianuarie spre 1 februarie s-a întâmplat ceva dubios. Eu, dimineața, ca orice om normal m-am dus la muncă, voiam să mă duc cu mașina la muncă. Am ajuns la mașină, am deschis portiera, și am văzut asta (n.r. că parbrizul e spart) (…) Cineva a avut grijă să îmi lase o amintire plăcută. Nu am mai putut să plec cu mașina la muncă, dar ce nu știe persoana respectivă, la fel cum nici eu nu știu de ce a făcut treaba asta, este că am găsit obiectul cu care s-a lovit mașina. Și acolo mai sunt și niște camere de supraveghere”, a mai spus Lucian Viziru.