Luis Gabriel s-a infectat cu COVID-19 „Cu părere de rău…”

Luis Gabriel a fost depistat pozitiv la coronavirus. Artistul și-a anunțat fanii că nu va mai putea fi prezent la concerte în următoarea perioadă.

De asemenea, potrivit Antena Stars, cântărețul se pare că nu se simte prea bine. Chiar imediat după ce a fost testat pozitiv, acesta și-a anunțat fanii cu părere de rău ca nu va mai putea onora concertele din următoarea perioadă.

”Cu părere de rău vă anunț că nu mai pot să fiu prezent în Anglia, deoarece am fost depistat pozitiv cu COVID-19...”, a spus Luis Gabriel pe Instagram.

În ultima lună, tot mai multe vedete au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2.

Elena Merișoreanu, Maria Ilioiu sau Monica Anghel aveau ambele doze de vaccin, dar în ciuda acestui lucru au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus.

Theo Rose, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Viorica de la Clejani și mulți alții au fost și ei infectați cu COVID-19 în ultimele săptămâni.

Cum ar reacționa Luis Gabriel dacă iubita lui l-ar înșela

Artistul nu are motive să fie gelos şi asta pentru că frumoasa Haziran are ochi numai pentru el, însă Luis a dezvăluit în cadrul unui podcast ce s-ar întâmpla dacă partenera lui l-ar înşela. Cântăreţul recunoaşte că nu ar ierta o asemenea greşeală, ba chiar s-a comparat cu temutul Pablo Escobar.

„Îmi iau atitudinea mă! Ori face ca mine… cum e Pablo Escobar, ai greşit o dată, nu te mai iartă. Aşa este şi la femeie. Eu i-am spus chestia asta şi iubitei mele. Ai greşit o dată, la mine nu există iertare… Stai că poate nu mai face. Nu… Eu sunt sincer că nu mi-e frică de iubita mea. Nu sunt din ăla să am grijă ce vorbesc la emisiune să nu mă bată acasă. Niciodată! Eu vorbesc sincer, pe faţă. Eu pot să greşesc cât vreau. Eu sunt bărbat. Îţi dau cel mai bun exemplu. Eu dacă intru într-un restaurant şi acolo sunt 100 de femei cu care am trăit, intru mândru cu capul sus. „V-am avut pe toate şi o să vă mai am dacă vreau”. În schimb ea dacă se duce într-un restaurant şi a trăit cu 100 de bărbaţi stă cu capul în jos”, a povestit tânărul în cadrul unui interviu mai vechi.