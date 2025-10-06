Luis Lazarus și-a botezat fiul! Imagini de la creștinarea micuțului Eric Lucas

Momente de neuitat pentru Luis Lazarus. Jurnalistul și-a botezat fiul, pe Eric Lucas, în catedrala „Sfântul Ciprian” din București, una dintre cele mai frumoase biserici din țara noastră. Slujba de creștinare a fost una restrânsă, dar petrecerea de la restaurant a fost de-a dreptul fastuoasă. Iată primele imagini!

Pentru Loulou, iubita lui Lazarus, este prima dată când devine mamă, însă jurnalistul este tată pentru a treia oară. El mai are un băiat, Andrei, în vârstă de 19 ani și o fată, Ana-Beatrice, în vârstă de 18 ani. Ambii sunt din două relații diferite.

Luis Lazarus și-a botezat fiul

De asemenea, Eric-Lucaz Lazarus a fost născut la Miami, în urmă cu 4 luni și are dublă cetățenie. Cu toate astea, europarlamentarul a decis să îl creștineze în România, dar a avut și invitați de peste ocean.

După cum vă spuneam, ceremonia religioasă a fost una extrem de discretă, prezente fiind doar câteva persoane apropiate. Europarlamentarul și iubita lui, Andreea Lazăr au trăit clipe de emoție și au împărtășit primele fotografii cu fanii lor.

Luis Lazarus și Andreea Lazăr au optat pentru niște ținute perfecte pentru un astfel de eveniment, ambele în nuanța bleu. Cei doi au luat decizia reușită de a se asorta cu nașii copilului, Doina și Ovidiu Moloica.

În ziua specială, Andreea a ales să poarte o rochie lungă bleu și un sacou alb. Luis Lazarus a optat pentru un costum apropiat de nuanța ținutei iubitei și o pereche de pantofi negri.

Cu toate că au preferat să organizeze slujba de creștinare cât mai restrânsă, cei doi au ținut o petrecere așa cum se cuvine Duminică, la Domeniile Săftica, acolo unde au fost prezente aproximativ 300 de persoane. Printre artiștii care au bucurat invitații s-au numărat Anastasia Violin, Mihai Bejinariu, Nikos Papadopoulos, venit special din Grecia, Marcel Pavel, Jeni Nicolau, Dan Ciotoi și Luis Gabriel.

Petrecerea fastuoasă a adunat nume mari din toate domeniile. Printre aceștia, au fost prezenți avocați, politicieni, parlamentari, deputați, senatori și europarlamentari.

Luis Lazarus și Loulou se numără printre cuplurile veterane din showbiz. Cei doi formează un cuplu de aproape 15 ani.

CITEȘTE ȘI:

Luis Lazarus a devenit tată pentru a treia oară! Primele imagini cu băiețelul abia născut, Eric-Lucas

Știrea momentului în showbiz: este însărcinată! Modul inedit în care au făcut anunțul: ”Avem și noi o veste”