Luis Stan s-a lansat în lumea modei? Fanii au fost în extaz când au văzut ce haine poartă. VIDEO

Pe Luis Stan îl știe toată lumea și toți îi cunosc șustele. Pe TikTok și Instagram e numărul 1, dar stai să vezi ce planuri a pus în aplicare „regele viralelor”.

Luis Stan nu stă degeaba și pregătește șuste după șuste pentru urmăritorii lui care îl apreciază și îi dau o mulțime de like-uri la postările pe care le publică în social media.

„Boala copiilor” s-a lansat în lumea modei, așa că pe contul lui de Instagram, în stilul său caracteristic, a început să le prezinte fanilor un tricou alb, cu fața lui pe el, imprimată în zona pieptului.

„Ce faceți băăăăi, băi mimozelor? Ce draci aveți pe voi…uite ce față are ăsta, intră așa puțin în voi, la mișto?” a spus Luis Stan, în clipul video pe care îl puteți vedea mai jos.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Luis Stan (@luis.stan01)

De unde vine expresia „Ai draci pe tine”

Cu zâmbetul pe buze, Luis Stan a povestit în emisiunea lui Dan Capatos de unde vine expresia „Ai draci pe tine”, care a devenit virală. De asemenea, fenomenul de pe TikTok a mai mărturisit că este dinamovist și a și jucat pentru echipa lui de suflet, însă o accidentare la genunchi i-a pus capăt carierei.

”Asta cu «Ai draci pe tine» o am de când jucam fotbal, de când eram sportiv și mergeam prin chioșcuri, prin mall-uri, și spuneam: «Ce faci, ai draci pe tine?» și zâmbeam. Am făcut junioratul la Dinamo, după aceea am jucat pe afară mai mult timp, dar, din cauza problemelor la genunchi, cu meniscul, am căutat meniscul, el a fugit, dar după aceea… asta a fost problema. Aveam draci pe menisc, serios”, a spus Luis Stan.