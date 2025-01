Luptătorul Andrei Stoica, în spatele unei strategii ingenioase! Fobia pe care a ținut-o ascunsă pentru a câștiga “Power Couple”: “Eu am o frică și nu am spus-o nimănui”

Andrei Stoica a reușit să obțină titluri mondiale și este cunoscut de către o lume întreagă ca Mister KO. Luptătorul își dorește în palmares și trofeul Power Couple, iar debutul lui împreună cu Andra, aseară, pe micul ecran în cadrul reality-show-ul prezentat de Dani Oțil la Antena 1, a fost de bun augur. A făcut o investiția riscantă și a obținut o superputere ale cărei beneficii cei doi le vor descoperi pe parcursul concursului. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, la evenimentul de lansare a noului sezon, Andrei și Andra Stoica ne-au dezvăluit motivele pentru care au intrat în această cursă, luptătorul mărturisindu-ne totodată fobia pe care a ținut-o ascunsă pentru a câștiga Power Couple. După experiența trăită în Malta, celor doi le-ar surâde și o altă aventură, cum ar fi Asia Express.

Și-au dorit să iasă din rutină și au avut parte de provocări pe bandă rulantă la filmările din Malta, unde producătorii le-au testat limitele prin probe cu un grad mai mare de dificultate, dar și mai spectaculoase față de primul sezon Power Couple. Andra și Andrei Stoica sunt împreună de 18 ani, s-au cunsocut la Balul de Absolvire al fraților lor și formează o echipă imbatabilă. Cei doi sunt părinții a trei copii.

Andra Stoica: “Ne-am trăit doza de adrenalină pentru 3 ani de zile”

CANCAN.RO: Cum a fost experiența trăită în Malta?

Andra Stoica: Experiența a fost extremă, totul acolo este wow! Cred că ne-am trăit doza de adrenalină pentru 3 ani de zile.

Andrei Stoica: Îmi doresc să mă întorc.

Citește și: Campionul Andrei Stoica face haz de necaz. Soția ține cu adversarii la meciurile lui Mister KO: „Dă-i, că mi-a greșit, dă-i că merită!

CANCAN.RO: Am înțeles că tu ai fost reticent dacă să mergeți sau nu.

Andrei Stoica: Da, în primă fază, eu am fost reticent pentru că noi avem acasă o mulțime de situații de care ar trebui să ne ocupăm: afaceri, copii mulți. Cum facem să le aranjăm în așa fel încât să nu stăm acolo cu griji? Până la ora le-am aranjat în așa fel încât să putem să mergem.

CANCAN.RO: Pe cine ați delegat să preia toate atribuțiile?

Andrei Stoica: Păi oamenii noștri de încredere, familia, am avut la cine să apelăm. Mă bucur că am luat decizia de a merge acolo, pentru că am plecat cu foarte multe…

Andra Stoica: Amintiri frumoase și lucruri trăite diferit față de ce avem noi acasă. Cumva am ieșit din rutină mult.

CANCAN.RO: Înțeleg că sunt provocări pe bandă rulantă și că v-au scos așa din zona de confort.

Andrei Stoica: Păi asta ne doream.

Andra Stoica: Exact de asta am și venit și exact asta am trăit, să avem parte numai de situații extreme și asta am avut parte numai de situații extreme.

Andrei Stoica: “Eu am o frică de înălțime și nu am spus-o nimănui până să ajung acolo”

CANCAN.RO: A existat o frică peste care ai reușit să treci?

Andrei Stoica: Frica de înălțime. Eu am o frică de înălțime și nu am spus-o nimănui până să ajung acolo, că am zis: dacă știu ăștia de ce îmi e frică, numai asta îmi dau! Și am trecut peste, pentru că în primul rând fetele mi-au dat putere, când vedeam toate fetele acolo că n-au nicio frică de înălțime, în primul rând pe Andra, am zis: ce fac, mă fac de râs?! Dar overall ne este dor și vrem să ne întoarcem.

CANCAN.RO: Deci sunteți pregătiți și pentru un reality show gen Asia Express acum dacă aveți experiență?

Andra Stoica: Acum nu știu, vedem, așteptăm propuneri. Vedem ce o să ne rezerve viitorul.

CANCAN.RO: Dar vă surâde ca experiență?

Andra Stoica: Cred că și asta e o experiență care merită trăită.

CANCAN.RO: Ești de acord?

Andrei Stoica: Ne-ar surâde, e destul de dificil acolo, eu nu am simțul orientării atât de bine pus la punct. Dacă mă lasă cu waze la mine. (n.r. râde)

CANCAN.RO: Te pricepi?

Andra Stoica: Eu cred că noi facem echipă bună împreună de 18 ani de zile, ne descurcăm ok, dar ideea este că am descoperit și multe lucruri la noi, lucruri care poate nu funcționează. Am fost puși în diferite situații în care ne-am dat seama unde mai avem de lucrat, dar vă las să vă uitați la emisiune că trebuie să le vedeți live pe astea.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai dificilă probă?

Andrei Stoica: Avem voie să spunem asta?

CANCAN.RO: Nu știu.

Andrei Stoica: Pentru mine una dintre cele mai dificile probe a fost una cu condusul și Andra cu direcționatul. Acolo o să râdem mult.

CANCAN.RO: Dar la proba de memorie cine stă mai bine?

Andra Stoica: Cred că depinde de situație. Power Couple mi-a demonstrat că poate să ți se oprească creierul. Nu știu dacă ați pățit asta vreodată. Deci efectiv să ai un blank din ăsta într-o situație extremă, în care efectiv nu știi ce să zici, nu știi cum să ieși de acolo.

Andrei Stoica: Și atunci pac te mănâncă ursul!

CANCAN.RO: Dar dispute între voi au existat?

Andra Stoica: Nu cred că au existat. Nu am avut.

Andrei Stoica: Eu am încercat, dar n-am avut cu cine.

Andra Stoica: El a încercat să se certe, dar nu a avut cu cine. Dar oricum vă lăsăm să vă uitați la emisiune ca să vedeți ce s-a întâmplat acolo.

Foto: Antena 1/ Instagram

Citește și: Frate, frate, dar rivalitatea există! De la ce s-au contrat Andrei și Bogdan Stoica?! „Nu că îl bat, îl nenorocesc!”

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.