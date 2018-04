Mădălin Ionescu a trecut prin momente groaznice, tatăl lui a fost la un pas să părăsească această lume. Prezentatorul l-a adus de urgență, cu salvarea, de la Râmnicu-Vâlcea la București, și spera că se va face bine, deși șansele erau destul de mici.

Din fericire, cel care i-a dat viață lui Mădălin Ionescu, este în stare bună și “îi va mai privi o perioada cu ochii lui bleu, de o blândețe nesfârșita”. Jurnalistul a postat o fotografie cu tatăl lui, dar și un mesaj emoționant.

“El este tatal meu ! Un om de o rară gentilețe sufleteasca … Mi-am petrecut ultimele șapte zile intre spitale , cu speranța ca va supraviețui , ca nu va pierde lupta cu destinul ! Cand l-am adus cu salvarea de la Râmnicu-Vâlcea la București nu știam daca va exista un happy end ! Șansele erau mici ! In acest caz am reacționat ca o familie puternica, unita ! Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile ! Tata ne va mai privi o perioada cu ochii lui bleu , de o blândețe nesfârșita ! P.S. Știți cine este tatal meu ? Unul din coordonatorii lucrărilor de construcție a celor mai importante hidrocentrale din nordul Moldovei pana in inima Ardealului … Decorat înainte de 1989 pentru merite deosebite in munca , unul din eroii tăcuți ai României ! Unul din eroii care si-au riscat de nenumărate ori propria viata pentru ca alte generații sa trăiască mai bine decât generația lui ! Unul din eroii care nu si-au cerut niciodată drepturile ! A făcut totul din convingere , chiar daca tara nu i-a dat mai nimic in schimb!”, a scris Mădălin Ionescu pe rețelele de socializare.

Fanii sunt alături de Mădălin și i-au lăsat foarte multe mesaje

“Doamne ajuta! Sanatate multa si multe zile frumoase si fericite!/ Rugaciunea face miracole/ Dumnezeu să-l țină sănătos!! Cu respect un om oarecare!/ Multă sănătate și viață lungă! Are cel mai bun motiv să trăiască, cel mai mic membru al familiei are nevoie de bunicul./ Multă sănătate, să vă bucurați împreună de multe clipe fericite , mulți ani de acum încolo!/ Sanatate multă dansului si celor dragi tie,om frumos! Atata vreme cat avem recunoștință si multă dragoste,am convingerea ca viata e trăită just si frumos”, sunt doar câteva dintre zecile de mesaje primite.