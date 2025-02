Mădălina de la Insula Iubirii, luată cu ambulanța, în toiul nopții. Ce a pățit: „Febră 40 și…”

Mădălina, de urgență la spital! Cunoscută din cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, ispita a trecut recent printr-o experiență neplăcută din punct de vedere medical. După câteva zile în care s-a confruntat cu o stare de rău persistentă și episoade de febră ridicată, aceasta a solicitat intervenția ambulanței.

Tânăra a menționat că, înainte de a primi ajutor, a fost nevoită să sune în mod repetat la serviciul de urgență, ceea ce a generat o oarecare frustrare. Situația a fost urmată și de critici venite din partea unor urmăritori din mediul online, unii considerând că nu era necesar să apeleze la salvare, ci să se deplaseze singură la spital.

Citește și: ÎMPĂCARE SECRETĂ ÎNTRE DOI FOȘTI CONCURENȚI DE LA INSULA IUBIRII? IMAGINILE CARE ÎI DAU DE GOL CĂ SE IUBESC DIN NOU

Mădălina a fost diagnosticată cu pneumonie după câteva zile în care s-a confruntat cu febră ridicată, ajungând chiar și la 40 de grade, precum și cu alte simptome care i-au slăbit organismul. Inițial, nu știa exact cauza stării sale de rău, însă investigațiile medicale au confirmat infecția pulmonară. Fiind prima dată când se confruntă cu o astfel de problemă, aceasta a recunoscut că boala i-a provocat un disconfort puternic.

Reacțiile acide nu au întârziat să apară, mai ales după ce Mădălina a publicat un video din ambulanță. Unii internauți i-au reproșat faptul că, deși era suficient de bine încât să filmeze, a ales să apeleze la ambulanță în loc să se prezinte direct la unitatea medicală. Aceasta a răspuns criticilor într-un mod ironic, subliniind că simptomele grave, inclusiv febra de 40 de grade, justificau intervenția medicală.

„Bună dimineața și ca să vă fac un mic update la situație. Acum am ajuns acasă, încă n-am apucat să mă schimb. Sunt un pic mai bine, nu mai am febră momentan. Nu am gripă, nu am covid. Starea asta o aveam de vreo patru zile, febră 39-40, alte simptome, da, dar mai slăbuț, ca să aflu că am, de fapt, pneumonie.

Iar pentru tine, iubita mea de mai devreme, într-adevăr, data viitoare… Sper să nu mai existe, dar zic așa, în cazul în care, uite, pentru restul oamenilor, dacă aveți febră 40 de câteva zile sau vă simțiți rău, nu sunați la salvare. Duceți-vă în club, beți o cafea, dar să nu cumva să sunați la salvare. Mă rog, ea a avut o problemă acum și cu faptul că membrele mele funcționau și că eu am putut să fac un video.

Așa îmi place mie să fac haz de necaz în general, să știi că nu sunt invalidă, funcționez, funcționez, e tot în regulă. Da, și dacă te uiți așa la mine, pare că n-am nimic, știi? Am doar o pneumonie care mă rupe în două. N-am mai avut până acum, n-am avut niciodată probleme cu plămânii. Dar foarte mișto așa, nu știu cum, băi, nu știu cum faceți voi urări oamenilor. Vă luați de ei după Dar îți doresc tot binele, dar ai fi putut să o iei pe jos până la spital, dă-o încolo de treabă. Jur, jur, îmi face mintea așa, nu mai pot. Incredibil.”, a transmis Mădălina.