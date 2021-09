Mădălina Ghenea, decizie radicală la 34 de ani: ”Mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă...”

Mădălina Ghenea a trecut la lucruri serioase cu privire la schimbările din viața ei. La 34 de ani, vedete s-a întors pe băncile școlii și este gata pentru un nou început.

Mădălina Ghenea face parte din categoria femeilor de succes fără cusur. Este râvnită de bărbați și invidiată de femeie, însă niciodată nu este prea mult atunci când vine vorba de propria dezvoltare. Frumoasa actriță a dezvăluit marele secret din spatele succesului.

Mădălina Ghenea va juca în ”House of beauty”

La 34 de ani, Mădălina Ghenea s-a întors pe băncile școlii. Prima iubire nu se uită niciodată, iar Italia ocupă un loc important în viața ei. Celebrul model s-a înscris la universitate și este gata pentru a învăța totul despre limba și cultura italiană.

Universitatea Stranieri din Perugia la care Mădălina studiază oferă cursuri despre limba și cultura italiană.

Mădălina Genea nu s-a mai putut abține și a făcut anunțul pe Instagram, după ce timp de 5 luni a reușit cu greu să nu dezvăluie secretul:

”În cele din urmă pot spune asta, am ținut acest secret profesional vreme de cinci luni. De fiecare dată când am auzit sau am citit că sunt conectată cu acest proiect și cu Sophia Loren, mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă.

Ca să fie clar, este pentru prima dată când vorbesc despre proiect, am fost șocată să văd că scena mea deschide trailerul și să văd că împart ecranul, chiar și pentru câteva secunde, cu acești monștri sacri. Viața este atât de ciudată! Merit asta!? Tot ce pot spune este că sunt atât de mândră ❤️? Mulțumesc pentru această oportunitate care mi-a schimbat viața, zeule Ridley Scott’, a scris Mădălina Ghenea pe Instagram, care face parte din distribuția „House of Gucci’.

Visul Mădălinei Ghenea este pe punctul de a deveni realitate. Covorul roșu de la Hollywood este ”pregătit” pentru primirea frumoasei actrițe. La producție s-au alăturat nume mari din industrie, precum Al Pacino, Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston și Reeve Carney.

