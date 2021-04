Mădălina Ghenea, topită după momentele cu Emil Rengle! Mișcările senzuale de dans ale actriței i-au înnebunit pe bărbați | VIDEO

Actrița Mădălina Ghenea a fost cuprinsă de nostalgia momentelor petrecute alături de coregraful Emil Rengle și a publicat două clipuri de colecție în care ei dansează împreună. Mișcările senzuale de dans ale focoasei oltence i-au înnebunit pe bărbați, iar unii dintre ei au complimentat-o în privat. Și câștigătorul de la “Românii au talent” a primit mii de mesaje pentru imaginile senzaționale pe care le-a filmat alături de vedeta care face parte din distribuția filmului biografic “House of Gucci”, unde o interpretează pe Sophia Loren.

Mădălina Ghenea, topită după momentele cu Emil Rengle petrecute în Tulum

În urmă cu două luni, Mădălina Ghenea și Emil Rengle s-au întâlnit în vacanța pe care și-au făcut-o în Tulum, una dintre cele mai frumoase destinații de vacanță de pe întreg mapamondul. Cei doi au o relație foarte specială și au decis să facă mai multe videoclipuri în care dansează pe melodii celebre. Fie că au înregistrat scenele în camera de hotel sau pe plaja cu un peisaj paradisiac, aflat pe riviera Maya, coasta mexicana a Mării Caraibelor, actrița și coregraful au avut coregrafii superbe!

După cum puteți vedea în imaginile HOT, pe una dintre cele două filmări urcate pe IG Story, celebra brunetă a notat următorul gând copleșitor: “Will madly miss this incredible place (n.r.: Îmi va fi un dor nebun de acest loc incredibil)” și, evident, l-a etichetat și pe Emil Rengle.

Carismaticul coregraf a distribuit în această dimineață unul dintre video-urile postate de Mădălina Ghenea și, după cum puteți observa în galeria foto a articolului, el i-a făcut o mărturisire incitantă: “You remind me of suicide doors pretty face with a body like whoa (n.r.: Tu îmi amintești de ușile sinucigașe, față frumoasă cu un corp precum focul)”.

Clipul de mai jos a fost postat pe contul de Instagram al lui Emil Rengle, dar și pe cel de TikTok, unde a făcut ravagii. Mai jos, veți găsi o altă filmare faină cu cei doi buni prieteni.

Emil Rengle, despre Mădălina Ghenea: “Sora mea de suflet”

Când a publicat cele două poze făcute în timpul pictorialului din Tulum alături de actriță, Emil Rengle a transmis un mesaj impresionant în limba engleză: “Spring: a lovely reminder of how beautiful change can truly be 🌅Thank you my soul-sister @officialmadalinaghenea for opening up my 👁”, care se traduce astfel: “Primăvara: un memento minunat despre cât de frumoasă poate fi cu adevărat schimbarea 🌅 Îți mulțumesc, sora mea de suflet, @officialmadalinaghenea pentru că mi-ai deschis 👁”.

