Mădălina l-a dat în gât pe Dani Boy ”Mă hărțuiește! A ridicat mâna la mine”

Mădălina Maricuț rupe tăcerea după separarea de Dani Boy! Fosta ispită de la Insula Iubirii susține că este hărțuită de fostul concuret, cel care îi cucerise inima în emisiune! Ce coșmar a trăit alături de tânărul în brațele căruia credea că își găsise liniștea și fericirea?

Dani Boy îi promitea Mădălinei Maricuț luna de pe cer. Tânărul îi spunea că iubirea pentru ea nu va trece și că nu o va înșela. Nu a trecut prea mult timp după ce au plecat din emisiune, iar fosta ispită de la Insula Iubirii a aflat de aventurile lui amoroase.

Mădălina Maricuț și-a făcut curaj și a spus prin ce a trecut în relația cu Dany Boy. Tânăr susține cu tărie că el i-a recunoscut chiar și că a înșelat-o. Ba chiar mai mult, fostul concurent nu ar vrea să îi dea pace și ar continua să o hărțuiască, asta potrivit declarațiilor făcute de ea.

Ceea ce este și mai șocant este că Dany Boy chiar ar fi ridicat mâna la ea într-un moment de furie, totul în timp ce se certau. Mădălina Maricuț îl consideră pe tânăr un „narcisist”, care nu ar putea să iubească, ci doar să dezvolte obsesii. Dezvăluirile nu se opresc aici, asta pentru că fosta ispită de la Insula Iubirii a dezvăluit că fostul ei iubit nu contribuia financiar în relație, ci doar a primit de câteva ori bani de la mama lui pentru a cumpăra mâncare.

Dani Boy a făcut un live pe Instagram în cadrul căruia le-a răspuns internauților la diferite întrebări. Fostul concurent de la Insula Iubirii a auzit ce declarații a făcut fosta lui iubită despre el, iar tot ce își dorește este ca tânăra să se oprească. În timp ce ea spune că este hărțuită, el o roagă să înceteze. Cu atât mai mult, el a adus în discuție și situația din emisiune, unde el s-a gândit să îi dea o șansă ispitei pentru că era prea „fiartă” pe el, asta după ce ar fi evitat-o timp de 10 zile.

„Eu am evitat-o 10 zile, ea tot venea, se băga cu japca. După aia m-am gândit că nu mai am ce să pierd, că nu mai am relație, am zis să îi dau o șansă, era prea fiartă pe mine. (…) Vreau doar să se oprească, atât”, a spus Dani Boy pe Instagram.