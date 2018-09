Magda Ciumac este disperată. Un bărbat o hărțuiește pe Facebook. “Nu mai scap de el!”

Magda Ciumac nu are deloc liniște. În ultimele zile, bruneta a fost hărțuită pe rețelele de socializare de un bărbat pe care nu îl cunoaște. De altfel, aceasta a tras un semnal de alarmă și le-a cerut ajutorul prietenilor pentru ca individul să fie pedepsit.

Magda Ciumac a primit din partea bărbatului mai multe filmulețe și mesaje indecente. Toți au sfătuit-o să meargă la prima secție de poliție, unde să depună plângere pentru hărțuire.

„Vă rog să denunțați acest psihopat și să distribuiți pagina lui! Poate are și soție! Să știe ce retard mintal ține lângă ea! Nu pot publica ce video a trimis acest smintit! Nu mai scap de el! De dimineață… scrie într-una și trimite numai filmulețe! L-am blocat și m-am hotărât să public toți idioții de azi înainte! Să știe și familiile lor ce demenți au pe lângă ei…„, a scris Magda Ciumac.

A slăbit 21 de kilograme

Altfel, Magda Ciumac a slăbit nu mai puţin de 21 de kilograme şi arată perfect în clipa de faţă. Interesant este faptul că bruneta nu a urmat niciun regim.

”Timp de un an am slăbit 21 de kilograme. Am avut voinţă. 21 kg. Mănânc tot ce vreau. Chiar şi noaptea. Totul este să nu pui la suflet răutăţile unora. Am mâncat ce am vrut în cantităţi mult mici. Dovlecei, iaurt slab, brânză de vaci, mere, ananas etc. Nu mă pot abţine de la dulciuri şi nu pot să beau apă. Beau un pahar, maxim. Mănânc şi pizza doar dacă comandă Sasha Alexander. Maxim două felii. Mănânc din pizza lui. În rest mănânc sushi, orez, ghimbir, supă…”, a spus Magda Ciumac.