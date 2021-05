Mai multe persoane au fost împușcate într-un atac petrecut la San Jose: “Nu pot să confirm numărul exact de răniţi şi de morţi”. Atacatorul a fost lichidat | VIDEO

Un atac sângeros s-a petrecut în urmă cu ceva timp în orașul San Jos, aflat în statul California. Mai multe persoane au fost împușcate și, deocamdată, autoritățile nu știu care este numărul exact al răniților și nici al morților. Potrivit unui oficial, atacatorul a fost lichidat, iar mai multe informații privind bilanțul incidentului nefericit vor fi făcute publice în orele care urmează.

UPDATE 20:45 – Șapte oameni și-au pierdut viața în urma atacului teribil, conform celor mai noi detalii transmise de jurnaliștii de la Action News on 6abc.

Alarma s-a dat în orașul San Jose cu puţin timp înainte de ora locală 07:00 (14:00 GMT) într-un spaţiu administrat de Autoritatea de transport din Santa Clara, a relatat publicația Agerpres. Russell Davis, adjunctul şerifului din comitatul Santa Clara, le-a spus jurnaliştilor sosiți la locul tragediei că “există mai multe persoane rănite şi mai mulţi morţi” şi că persoana care a deschis focul a fost ucisă.

“Nu pot să confirm numărul exact de răniţi şi de morţi”, a declarat oficialul, care a mai subliniat că, momentan, nu cunoaşte identitatea atacatorului şi nici nu poate confirma cum a murit.

JUST IN: San Jose officials say „there are multiple injuries and multiple fatalities” from shooting at VTA facility, cautioning that information is „preliminary.” https://t.co/qEvtxR3I4n pic.twitter.com/FHWbhje4R8

“Atacatorul nu mai este o ameninţare, iar spaţiul a fost evacuat”, este mesajul publicat de Sam Liccardo, primarul din San Jose, pe reţelele sociale.

