Maia a murit după ce a urmărit videoclipuri „înfricoșătoare” pe TikTok. Părinții tinerei nu își pot reveni din șoc

O adolescentă s-a „automutilat” după ce a vizionat mai multe videoclipuri „înfricoșătoare”, promovate pe aplicația TikTok. În cele din urmă, Maia a murit cu doar câteva zile înainte de a împlini 14 ani. Tânăra și-a găsit sfârșitul în casa mamei sale din Hertford, în jurul miezului nopții, între 6 și 7 octombrie, anul trecut.

Maia Walsh a fost descrisă de părinții săi ca fiind o tânără „frumoasă” și „inteligentă”, însă gestul său nu poate fi înțeles nici acum de apropiați. Tatăl Maiei, Liam, în vârstă de 48 de ani, crede că aceasta a murit în urma unui act de automutilare, care s-a terminat prost în cele din urmă. Bărbatul crede că tânăra a fost „influențată” de videoclipurile pe care le urmărea pe TikTok.

„Era inteligentă, atrăgătoare, o intelectuală, era, de asemenea, foarte dulce și foarte amabilă și foarte protectivă cu prietenii ei și extrem de amuzantă. Râdea și glumea tot timpul, îi plăceau jocurile online și era o fată foarte, foarte inteligentă. Era educată și a fost o elevă de nota 10 la toate materiile. Era frumoasă, pur și simplu, frumoasă, din toate punctele de vedere”, a declarat tatăl Maiei pentru Mirror.

Părinții Maiei și-au revenit cu greu din șoc

În luna octombrie a anului trecut, Liam care se despărțise de mama Maiei, a primit un telefon de la aceasta în care i-a spus că fiica lor a murit.

Au urmat luni întregi de chin în care părinții tinerei au încercat să afle ce se întâmplase. Părinții nu au avut acces la telefonul, laptopul și tableta Maiei, așa că nu aveau nicio idee despre ce vizionase aceasta pe rețelele de socializare înainte de tragicul eveniment.

Poliția a reținut dispozitivele fetei timp de cinci luni, însă nu au aflat nimic până într-o zi când mama Maiei a reușit să spargă parola unuia dintre gadget-uri.

Părinții fetei au găsit o fotografie, făcută cu aproximativ o lună înainte de moartea ei, în care aceasta își făcuse intenționat vânătăi pe gât, simulând un act de automutilare prin spânzurare.

Pe lângă aceasta, atunci când s-a uitat în istoricul TikTok-ul Maiei, Liam a găsit două videoclipuri „înfiorătoare”, care prezentau în mod intensiv sinuciderea și automutilarea.

„Nu pot decât să le descriu ca fiind foarte greu de privit. Este cu adevărat tulburător să încerci să ghicești și să le înțelegi meritele, pentru că nu este artă, nu este amuzant, nu este informativ, ci este un fel de pregătire de un anumit fel… este ca și cum e bine să-ți faci rău”, a mai declarat tatăl fetei.

Mai mult, tatăl fetei, și-a adus aminte de o discuție pe care a avut-o cu Maia într-o zi din septembrie în care fata i-a povestit despre un nou trend pe TikTok pe care îl urmărea, iar el a sfătuit-o să nu facă ce vede, ba mai mult a avertizat-o că folosirea rețelelor de socializare poate deveni un pericol.

De asemenea, Liam nu credea că Maia a avut intenția de a se sinucide, deoarece în ziua morții sale, în telefonul ei au descoperit că aceasta făcuse o listă de cadouri pe care spera să le primească de ziua ei.

„Maia a avut o viață minunată și eu am avut o fiică minunată. Nu am putut să-mi părăsesc patul [după ce a murit], nu am putut. Mă trezeam plângând în hohote și mă culcam plângând. Nu știam ce s-a întâmplat. Acestea sunt cuvintele pe care le-am rostit când a murit, am spus ‘ce s-a întâmplat cu fata mea? Ce s-a întâmplat? Și încă îmi pun această întrebare”, a mai spus tatăl Maiei.