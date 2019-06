Mama Deliei, despre botezul micuțului Bogdan: “Am venit la biserică printre ultimii”

Gina Matache este o bunică foarte activă. Are grijă așa cum știe mai bine de cei doi nepoți ai săi, iar pe lângă asta are timp și pentru cariera sa. Mama Deliei și a Oanei, a dezvăluit detalii despre botezul celui mai mic nepoțel al său.

Viața cu doi copii atât de apropiați ca vârstă nu e tocmai ușoară, însă sora mai mică a Deliei are un ajutor de nădejde. Gina Matache este alături de fiica sa și o ajută ori de câte ori are nevoie. Același lucru s-a întâmplat și în ziua botezului, Gina Matache a fost omul de bază, acesta s-a ocupat de cei mici, dar a avut timp și de distractie.

“Mi-a plăcut botezul, dar eu am stat mai mult cu copiii. Am venit la biserică printre ultimii pentru că eu a trebuit să-i îmbrac pe copii, iar apoi am stat cu ei cât s-au îmbrăcat cei mari. Noi oricum ne-am distrat înainte de botez. Oana e puţin irascibilă când aude zgomot. Şi la desene lasă sonorul foarte încet. De aici am tras concluzia că este foarte obosită. Acum sunt foarte multe ajutoare, am găsit şi bonă, de la 9 la 5”,a spus Gina Matache.

Oana Matache, temeri după cea de-a doua naștere

“Să vă povestesc despre cea mai mare panică legată de venirea lui Bogdănel: teama că o va înlocui pe Jess. Mi-era atât de teamă că o inimă nu poate iubi atât de mult doua suflete în mod egal (trei, cu @raazvanu) încât m-am simtit vinovată în avans. Însă de când l-am adus iîn casa şi am căpătat privirea de ansamblu 👼 (DOI COPII în fata ochilor, amândoi AI NOSTRI) am înţeles că nu ştiam prea multe despre iubire 🥰 (<- 3 inimioare!!) Postare inspirată de şoşoneii lui Jess, de care uitasem. I-am văzut azi în dulap”, a scris Oana Matache.