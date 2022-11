Mama Geta, măsuri drastice după ce hoții i-au spart seiful: ”Am fost prea permisivă!”

Geta Sterp a luat măsuri extreme după ce casa familiei le-a fost prăduită de hoți. Mama și sora lui Culiță Sterp au vorbit despre cum reușesc să țină departe posibilii infractori, dar, și cum au ajuns să se încuie în casă de frică.

În vara acestui an, casa familiei Sterp a fost prădată de hoți. Culiță Sterp a rămas fără seiful în care se afla o mare parte din banii strâși, aproximativ 200.000 de euro.

Deși hoții nu au fost prinși, nici până la ora actuală, Geta Sterp s-a decis să i-a măsuri extreme pentru a evita viitoarele nenorociri.

”Au venit prea mulți oameni și la noi în casa și la poartă. Noi am fost prea buni și permisivi. Ai venit la mine, te-am cunoscut, dar te scap la baie, du-te și caută-l. Suntem prea buni și proşti.

Vă rog, din suflet, cei care ne scrieți, nu mai veniți să faceți o poză pentru că nu e ok să vii la om în casă. Nu e normal să vii să îmi bubui în poartă, să nu mă odihnesc nici duminica, mai ales după ce ni s-a întâmplat. Puteți veni la magazin, sunt ori eu, ori mama, acasă nu e ok să mergi la om. Câți am primit în curte…cine o fi furat banii?!”, a spus sora lui Culiță Sterp în vlogul său personal.

Membrii familiei Sterp vor renunța la ospitalitate și la obiceiul de a primi pe oricine în casă și se vor gândi mai mult la liniștea și siguranța lor. Pe lângă măsurile clasice, mama Geta a mărturisit că mai are și un ”paznic de paznic”. Mama lui Culiță nu a vrut să detalieze despre ce paznic este vorba, dar speră ca măsurile să fie cu folos.

„Da, încui ușa să nu mai vină hoții. Oricum, am paznic acasă. Am paznic de paznic”, a completat mama lui Culiță Sterp.

Cine au fost cei care au jefuit familia Sterp

Deși au trecut 4 luni de când familia Sterp a rămas fără seiful cu bani, Culiță a mărturisit, în cadrul unui podcast, faptul că știe cine sunt hoții care l-au prăduit. Se pare că este vorba despre niște prieteni de-ai săi pe care el îi considera de încredere. Cu toate acestea, vedeta nu a menționat numele celor care l-au păgubit.

„Cel mai mare regret al meu este că am avut încredere în oamenii care nu meritau. Am fost prea bun cu oamenii care nu meritau. Dacă eram altfel, probabil aveam mai mulți bani în cont acum, drept dovadă că mi s-a furat seiful, tot de prietenii ăia în care am avut eu încredere și i-am adus în casă.

Nu doar de asta, dar de multe ori mi s-a arătat”, a declarat Culiță Sterp, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Sursa foto: Captua video You Tube