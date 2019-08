Mama lui Marcel Toader, devastată de durere după ce și-a pierdut fiul: ”Am avut înţepături în tot corpul, am zis că nu se poate”

Mama lui Marcel Toader este devastată de durere, după ce și-a pierdut fiul.

Marcel Toader s-a stins din viață sâmbătă, 3 august, după ce a suferit un infarct, în timp ce se afla la masă cu un bun prieten. Medicii au făcut tot posibilul să îl salveze, resuscitându-l aproximativ o oră, însă nu au reușit să îl readucă la viață. Omul de afaceri va fi înmormântat miercuri, 7 august, în satul Cumpăna, județul Constanța.

Mama afaceristului este devastată de durere și nu-și poate reveni din șocul suferit. (CITEȘTE ȘI: PRIMELE DECLARAȚII ALE LUI MAXIMILIAN, FIUL LUI MARCEL TOADER: ”M-A SUNAT CEL MAI BUN PRIETEN AL LUI ŞI MI-A SPUS CĂ ESTE VORBA DE UN INFARCT ŞI CÂND AM AJUNS ERA PREA TÂRZIU”)

“Eram sâmbătă după-amiază acasă şi m-a sunat nepoata. Am dat şi eu telefon după ce m-a sunat nepoata. A sunat, dar nu a răspuns nimeni. Am aşteptat puţin pentru că am crezut că mă sună. Am zis să dau drumul la televizor pe Antena Stars şi scria mare cu litere galbene, Marcel a făcut infarct şi a murit. Am aşteptat să apară şi al doilea scris, am zis că este adevărat. Am avut înţepături în tot corpul, am zis că nu se poate.

Am mers la o vecină, dar nu a îndrăznit să-mi spună. Vecina nu se putea stăpâni mai mult ca mine. O altă prietenă m-a sunat şi s-a dat în vorbă că plouă, ea ştia, dar nu a vrut să mă anunţe. M-a sunat apoi Raluca, mama lui Maximilian. Mi-a spus ”A murit Marcel”. Nu m-am gândit să pierd aşa o bunătate de copil, m-a dus la toţi medicii. Când a fost în Franţa mi-a trimis medicamente. Avea grijă de mine”, a spus mama lui Marcel Toader în cadrul unei emisiuni TV.

“Eu am sunat-o, am primit telefon de la o prietenă la zece minute după ce s-a întâmplat. M-au sunat peste 20 de persoane. Până la urmă am sunat-o. I-am spus, ai vorbit cu Marcel? Mi-a spus nu. I-am spus, uite, eu tot primesc mesaje că a murit Marcel. Şi atunci l-a sunat, nu a răspuns că deja se întâmplase şi apoi l-a sunat pe băiat şi i-a confirmat că a decedat”, a spus verişoara lui Marcel Toader.