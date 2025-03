Mâncare de câini vândută oamenilor”. Piedone a făcut o descoperire șocantă

Cristian Popescu Piedone a descins în mai multe magazine din Pitești. Șeful Autorității pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a efectuat mai multe controale – alături de comisarii ANPC – și a descoperit abateri grave de la normele e igienă sanitară, mâncare de câini vândută oamenilor și condiții deplorabile în care era depozitată marfa.

Seria controalelor ANPC continuă în toată țara. Recent, Cristian Popescu Piedone a mers în control la mai mule magazine din Pitești, județul Argeș, acolo unde – împreună cu o echipă de comisari ANPC, a descins în mai multe magazine. Două magazine au fost închise pentru abateri grave. Este vorba despre brutăria ”Dani” și mezelăria ”Rador” – aflate la ieșirea din Pitești spre Brașov.

Piedone a decis închiderea magazinului pe o perioadă de 6 luni pentru a remedia problemele găsite și retragerea de la vânzare a peste 600 de kilograme de carne compromisă, mucegăită, expusă la vitrină, lângă produse proaspete, în congelator s-au găsit 150 de kg de carne despre care ei spun că este mâncare pentru câini, ținută lângă mâncarea pentru oameni. Activitatea mezelăriei a fost suspendată până la remedierea tuturor neregulilor constatate.

PIEDONE: Aveți căței mulți? Cine are căței?

În perioada 27-28 martie, șeful ANPC a desfășurat o amplă acțiune de control în județul Argeș. Au fost verificate puncte de lucru din Dedulești, Morărești, Pitești și Cotmeana. Au fost întocmite 51 de procese verbale, aplicate 80 de sancțiuni contravenționale, dintre care 14 amenzi, în valoare totală de 300.000 de lei.

Activitatea a fost suspendată temporar la 4 operatori economici. Au fost retrase de la comercializare și/sau oprire din consum 172,7 kg de produse, în valoare de 5.456 lei. Controalele comisarilor ANPC vor continua și în zilele următoare, sub mesajul clar transmis de Piedone: ”Toleranță zero față de pericolele ascunse în farfuriile românilor”.

”Suntem și la Pitești. Am intrat în câteva magazine, într-unul pe care scrie mezeluri, dar cred că este magazin pentru câini. Peste 600 de kilograme de carne compromisă, coaste de porc de pe timpul lui Decebal. Peste drum, dacă vreți, puteți să vedeți o infecție de nu vă puteți imagina, la fața frumos expusă și în spate o otrăvire efectivă a populației. O infecție de nedescris. Pe unde am trecut am și lăudat, dar și dispus măsurile de închidere”, a spus Cristian Popescu Piedone.