”Mâncarea săracului”, unul dintre cele mai benefice alimente pentru organism. Îl găsești în toate supermarketurile dn România!

De: Anca Chihaie 26/10/2025 | 21:50
Legume/Foto: Pixabay

De multe ori trecută cu vederea și considerată un aliment modest, această legumă este, de fapt, una dintre cele mai valoroase legume pentru sănătate.

Prezentă pe rafturile magazinelor aproape tot timpul anului și având un preț accesibil, fasolea verde merită un loc de cinste în alimentația zilnică. Dincolo de imaginea sa de „mâncare a săracului”, această legumă oferă o combinație impresionantă de vitamine, minerale și antioxidanți care contribuie la buna funcționare a organismului.

Una dintre cele mai sănătoase legume

Fasolea verde conține o cantitate semnificativă de vitamine și minerale, printre care se numără potasiul, magneziul, fierul, vitamina K, vitamina C și folatul. Toate aceste substanțe joacă un rol esențial în procesele vitale ale organismului. Potasiul și magneziul contribuie la menținerea unei tensiuni arteriale normale, susțin activitatea cardiacă și reduc riscul de afecțiuni cardiovasculare. În același timp, nivelul scăzut de sodiu face ca fasolea verde să fie o alegere potrivită pentru persoanele care doresc să își protejeze inima.

Vitamina K, aflată în cantități semnificative în această legumă, ajută la menținerea sănătății oaselor și la coagularea corectă a sângelui. De asemenea, fosforul și magneziul din compoziția sa susțin densitatea osoasă și reduc riscul apariției osteoporozei, în special la persoanele în vârstă.

Fasolea verde este o sursă excelentă de fibre, care contribuie la buna funcționare a sistemului digestiv. Consumul regulat poate preveni constipația, menține echilibrul florei intestinale și oferă o senzație de sațietate, fiind ideală și pentru persoanele care încearcă să își controleze greutatea. În plus, fibrele alimentare reduc nivelul colesterolului „rău” (LDL) din sânge, ceea ce are un impact pozitiv asupra sănătății inimii.

Pe lângă fibre, fasolea verde conține vitamina C, un antioxidant puternic ce întărește sistemul imunitar și sprijină organismul în lupta cu infecțiile. Această vitamină stimulează producerea de colagen, necesar pentru menținerea elasticității pielii și regenerarea țesuturilor. În același timp, antioxidanții din fasolea verde combat efectele radicalilor liberi, contribuind la prevenirea îmbătrânirii premature și la protejarea celulelor de stresul oxidativ.

