Mara Bănică, mărturii dureroase despre ultimele decizii ale Ionelei Prodan: „Sicriul alb a fost dorinta ei. Și-a ales și costumul popular în care să fie îngropată”

Aflată într-un platou de televiziune, Mara Bănică a vorbit despre relația pe care o avea cu Ionela Prodan dar și cu fiica ei, Anamaria. Jurnalista a mărturisit că nu știa că e atât de grav bolnavă, dar și că regretata artistă de muzică populară și exprimat clar dorința în legătură cu plecarea ei de pe această lume. Cântăreața și-a dorit ca sicriul în care își va dormi somnul de veci să fie alb. Și, tot ea și-a ales și costumul în care a fost deja îmbrăcată.

Mara Bănică a mai dezvăluit în cadrul interviului că Ionela Prodan a fost atât în Cuba, cât și în Turcia la tratament, însă, din nefericire, medicii străini nu au putut face nimic ca să înlăture maladia.

„Replicile dânsei din cabina de machiaj o să le țin minte toată viața. O cunosc de copil. Noi am fost vecini, iar eu sunt prietenă bună cu Ana. Nu e un secret că suntem prietene cu Ana de mici, ne cunoasteam, am mers la ele acasă. Îmi pare rău că am ajuns în momentele astea să îmi iau adio. Înainte de Paște, i-am urat multă sănătate pentru mamă, era foarte tristă. Au făcut enorm pentru a o salva. Și-a dorit enorm să trăiască. N-a mai avut zile. Au făcut enorm fetele pentru a o salvă. E o formă de cancer de care se scăpa foarte greu. Și-a dorit enorm să trăiască, a fost în Cuba la tratament, în Turcia.

Cred că își dorea să o vadă pe Rebeca mireasă. A dus boala pe picioare destul de mult timp. Ea nu era atât de slabă… Știu de la familie că nu a vrut că oamenii care o iubeau să o vadă bolnavă. Ea a mascat această boală din respect pentru public. Eu nu știam că este atât de grav bolnavă. Ea le-a spus fețelor cum vrea să fie înmormântarea. Sicriul alb a fost dorință ei, așa le-a spus fețelor. Și-a ales costumul popular, îți dai seama cât de greu e. Ea a fost foarte bine organizată cu viața ei tot timpul”, a povestit Mara Bănică în cadrul emisiunii „Acces Direct”.

„Ea era o femeie plină de viață. O femeie dintr-o bucată. (…). Pe 27 decembrie, îi spunea Mirela Vaida că arată foarte bine. Probabil, acum, faptul că a slăbit foarte mult a fost și de la boală. (…) O să mai spun ceva din culise. Am vorbit cu Dora Grosaru, producătorul artistic, că Ionela Prodan a rugat-o să cânte două melodii, pentru că nu se știe, să fie acolo în arhivă”, a declarat Simona Gherghe în cadrul emisiunii „Acces Direct”.

