Marcel de la Insula iubirii a făcut-o praf pe Maria: „Frustrată. Acum am văzut că îi plac și ‘peștii’”

E scandal după Insula Iubirii între Marcel și Maria. Dacă nu de mult cea mai chulo ispită suspina după blondină, acum nu vrea să mai audă de ea și nu are nici măcar cuvinte prea bune la adresa ei. Se pare că acum cei doi și-au declarat război și a venit rândul lui Marcel să iasă la atac. De la ce a plecat conflictul dintre ei și ce a avut de spus ispita despre fosta iubită a lui Dani Boy?

Marcel nu mai este băiat bun și a pus tunurile pe Maria. Acesta simte că fosta concurentă de la Insula Iubirii vrea să îi distrugă relația, așa că a ieșit și el la atac și a mitraliat-o pe Maria. Într-o declarație amplă, acesta a distrus-o pe blondină.

Furia lui Marcel s-a dezlănțuit după ce Maria a vorbit despre iubita lui. Mai exact, blondina a spus că Armina a blocat-o peste tot, asta din cauza geloziei extreme pe care o are. De asemenea, fosta iubită a lui Dani Boy a mai dat de înțeles că între ea și ispita masculină au mai existat niște tatonări după terminarea filmărilor, iar acest lucru l-a enervat teribil pe Marcel.

Bărbatul spune că după terminarea show-ului a mai vorbit cu Maria, dar strict în calitate de amici. Însă, acum, Marcel nu mai vrea să mențină nicio prietenie și a desființat-o pe tânără.

„Având în vedere că pe durata emisiunii am vorbit că o să rămânem amici, mi-a spus și ea că vrea să rămânem amici. Am zis ok, ce s-a întâmplat în Thailanda, s-a întâmplat. După ce am ajuns în România, Bianca, cea care a lucrat cu noi, ne-a zis să ne întâlnim cu toții să facem un fel de podcast, să stăm la o terasă și așa mai departe. Atunci, eu am vorbit cu ea să ne vedem, să vină în București. Intenția mea a fost să ne întâlnim, dar ca amici, atâta tot. N-a venit, eu am plecat în Tenerife. Nefiind aici, eu n-am văzut ce s-a întâmplat în emisiune, să văd cât de ordinară a fost și că a jucat la două capete. Când am ajuns în Tenerife, am mai primit un mesaj de la ea să ne pregătim de reality show.

Deci, am vorbit atunci în România, în Tenerife și după aia în Dubai. Eu i-am sunat pe toți, și pe Teo și pe Radu, și mai mulți prieteni de-ai mei să-i întreb ce s-a întâmplat cu hate-ul pe care l-am primit. Aveam un milion de comentarii numai aiurea, având în vedere că nu făcusem nimic, că era un reality show. Am sunat-o și pe ea, doar cu intenție de amic, fără să flirtez cu ea. Doar am întrebat-o ce se întâmplă, de ce am luat atâta hate”, a declarat Marcel, potrivit fanatik.ro.