Dany Boy de la ”Insula Iubirii” lămurește ce s-a întâmplat sub plapumă, cu Mădălina! ”La TV nu puteam, vă spun acum…” Care e următorul pas

Dany Boy de la ”Insula Iubirii” este pus pe fapte mari. După ce a rămas fără Maria și s-a despărțit de Mădălina, tânărul vrea să participe ca ispită în sezonul următor! CANCAN.RO a aflat cum se pregătește fostul concurent pentru noul său rol, dar și ce s-a întâmplat, de fapt, sub plapumă alături de ispita de pe Insulă!

Dany Boy de la ”Insula Iubirii” explică în ce relații a rămas cu Mădălina, ispita cu care s-a cuplat după emisiune, dar și cum s-a raportat la separarea de cea care l-a vrăjit în Thailanda.

”M-am despărțit de Mădălina, pentru că am ajuns la concluzia că este mult mai bine așa. A fost ca orice despărțire, nu mi-a părut bine, nici ei, dar e mai bine pentru amândoi. Nu pot spune că am suferit, dar nici nu mi-a fost bine. Da, am mai vorbit după despărțire cu Mădălina. Am vorbit în calitate de amici, poate un pic mai mult decât amici. Nu cred că m-aș mai vedea într-o relație cu ea. Din moment ce am pus punct, nu vreau să mă mai întorc acolo”, spune concurentul.

Dany face lumină! Ce s-a întâmplat sub plapumă?!

Chiar dacă acum nu mai formează un cuplu, am fost curioși să aflăm ce s-a întâmplat, de fapt, sub plapumă în imaginile cu pricina, în care Dany Boy căuta ”punctulețul”. Asa că, fără perdea, tânărul din Brașov a făcut lumină! A fost sau nu mai mult decât s-a văzut la televizor?!

”Sub plapumă, am gâdilat-o pe Mădălina. Nu puteam să zic la televizor că i-am băgat degetele. Cine a văzut imaginile și-a dat seama ce s-a întâmplat. Un pic de contact a fost, da. Adică foarte puțin. Ce a urmat a urmat acasă”, clarifică Dany.

Dar ce au spus părinții când au văzut imaginile difuzate pe micile ecrane?!

”Părinții m-au susținut, mi-au zis să fac ce simt, am făcut ce am simțit. Ce am făcut greșit?! Toată lumea face asta! Până la urmă, am fost asumat! Puteam să mă duc în mare sau în baie, am preferat în mijlocul patului. A fost frumos! (…)Sunt mulțumit de prestația mea de pe Insulă. Mi-a plăcut ce am văzut la televizor. Știam că sunt tâmpit, nebun, asta am văzut și la televizor! Nu-mi pare rău de nimic!”, adaugă brașoveanul de la ”Insula Iubirii”.

Dany Boy, de la concurent la ispită!

Dany Boy nu doar că a rămas fără iubita Maria, s-a cuplat cu ispita Mădălina și apoi s-a despărțit și de aceasta din urmă, însă acum tânărul are planuri foarte mari. După ce a experimentat emisiunea din postura de concurent, acum Dany Boy se vrea ispită și a făcut deja toate demersurile necesare în acest sens.

”M-am înscris ca ispită! Mă văd pregătit psihic, la fizic încă lucrăm. Mă duc la sală, am slăbit 12 kilograme! Să vedem dacă mă vor alege! Eu sunt pregătit. Cred că nebunia mea este atuul meu. Pe asta mă bazez!”, încheie Dany, pentru CANCAN.RO.

