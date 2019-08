Marcel Toader i-a transmis un mesaj fostei sale soții, Gabriela Cristea, înainte să moară

Marcel Toader a murit la 56 de ani, iar toată lumea este tristă la auzul acestei vești. Omul de afaceri și Gabriela Cristea au fost căsătoriți timp de cinci ani și s-au despărțit în 2013, când au decis să pună punct mariajului.

Cu putină vreme înainte să moară, Marcel Toader a vorbit foarte frumos despre Gabriela Cristea și i-a urat numai de bine. “Despre Gabriela am avut mereu o parere fantastica! Este una dintre cele mai bune moderatoare de televiziune. Ii doresc tot succesul din lume, fericire in familie, sa imbatraneasca langa sotul ei si sa se iubeasca. Eu nu am resentimente. Fiecare are viata lui si drumul lui“, a spus Marcel Toader.

Primele declarații despre moartea lui Marcel Toader

Prima persoană care a vorbit despre tragedie a fost Gabriela Cristea, fosta lui soție. Cei doi nu au mai ținut legătura decât prin intermediul avocaților, potrivit spuselor vedetei. “Poftim?! Nu știu absolu nimic, acum aflu. Nu am mai ținut legătura cu el, decât prin intermediul avocaților și nici cu familia lui. Îmi pare rău. Dar sigur nu e o glumă? Chiar nu știu nimic. Condoleanțe familiei, altceva ce pot să spun!?“, ne-a declarat în exclusivitate Gabriela Cristea, fosta soție a lui Marcel Toader.

Și mama adoptivă a Gabrielei Cristea ne-a spus câteva cuvinte.

“Am auzit că a murit… Ce pot să spun… Îmi pare rău, probabil neajunsurile și-au spus cuvântul. Toate lucrurile negative din viața lui. Nu a reușit să își țină lângă el nicio soție din cele 6… Iar după toate aceste lucruri am înțeles că s-a retrat lângă mama lui la Constanța. A fost greu și pentru el…” , a spus mama adoptivă a Gabrielei Cristea, Paula Crăciunescu.