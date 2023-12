Maria Cârneci, sărbători îndoliate! Fratele artistei a murit

Doliu în familia Mariei Cârneci! Sărbătorile vor fi triste anul acesta pentru celebra artistă. Interpreta de muzică populară și-a pierdut fratele. Chiar a fost cea care a făcut anunțul tulburător!

Maria Cârneci (70 de ani) este o interpretă de muzică populară extrem de îndrăgită de români. Artista este mereu cu zâmbetul pe buze, atât la concerte, cât și pe micile ecrane. Însă, viața nu a fost mereu bună cu ea. În urmă cu mai bine de 4 ani, și-a pierdut soțul pe care îl iubea enorm. Cântăreața suferă și acum după sufletul ei pereche. Iar de curând, a primit o nouă lovitură de la viață.

În data de 28 noiembrie, fratele Mariei Cârneci s-a stins din viață. Bărbatul a fost condus pe ultimul drum de apropiați și de familie două zile mai târziu, în data de 30 noiembrie. Tot atunci, cu inima plină de durere, artista a transmis un mesaj sfâșietor.

Este a doua lovitură dură pe care artista o primește de la viață. Cel mai dureros moment pentru ea a fost atunci când și-a pierdut soțul. Maria Cârneci și Romulus Petrescu fuseseră căsătoriți aproixmativ 40 de ani. Așadar, cântăreței i-a fost extrem de greu să meargă mai departe fără partenerul ei.

„A fost jumătatea sufletului meu și îmi este greu. Când trăiești cu un om aproape 40 de ani, când împarți și bune și rele, totul pleacă de la educație. Pentru că dacă nu era așa omul ăsta…îți dai seama că nu stai atâta timp cu un om cu care nu vibrezi pe aceleași unde ca el.

Nu am și nu am avut vreodată ce să îi reproșez, iar din acest motiv, tot ce ține de mine și de sufletul meu. Am să îi cinstesc memoria, pentru că a fost om, a fost soț, a fost prieten, a fost tot ce am vrut pentru sufletul și pentru familia mea”, a declarat interpreta de muzică populară, în urmă cu un an, potrivit Fanatik.