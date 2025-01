Maria Constantin a trăit-o și pe asta: ”Încercam să dau pe radio, să aud măcar un La mulți ani!” Blocată în mașină!

Maria Constantin are o regulă de la care nu se abate nici în ruptul capului, atunci când vine vorba despre noaptea de Revelion. În fiecare an, artista trebuie să cânte în noaptea dintre ani, asta pentru ca anul ce vine să fie plin cu evenimente. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cântăreața a povestit prin ce peripeții a trecut de-a lungul anilor, din pricina faptului că de fiecare dată, anul ce vine o prinde ba pe scenă, ba pe drumuri, între evenimente. Într-un an, vedeta a fost prinsă în trafic, chiar la 12 noaptea, singură, în mașină. Deși interpreta de muzică de petrecere recunoaște că este oarecum ciudat ca uneori să nu fie alături de cei dragi, și-a urat singură „la mulți ani” și a călcat accelerația către noua locație, unde trebuia să cânte.

Maria Constantin nu ține cont de superstiții în noaptea de Revelion. Bine, există una, dacă o putem numi superstiție. De fiecare dată în noaptea dintre ani, vedeta este prezentă pe scenă sau la diverse evenimente. După spusele ei, dacă Revelionul o prinde cântând, sunt asigurate evenimente cu carul în anul ce urmează să vină. Iar până acum, se pare că această tradiție a sa a avut efectul dorit. Însă cântările la care merge artista de Anul Nou vin la pachet și cu o serie de dezavantaje.

Deh, munca și succesul cer sacrificii! Însă Maria Constantin recunoște că și-ar dori să petreacă Revelionul într-un an relaxându-se la plajă, la soare. Din păcate însă, spune ea, nu își poate permite luxul acesta. Însă este recunoscătoare și se bucură de oportunitățile pe care viața i le oferă.

Maria Costantin, regulă de Anul Nou

Vedeta a mărturisit și ce își dorește de la 2025. În timp ce unii vor lucruri materiale, ori succes, Maria Constantin vrea pace. În plus, artista este de părere că noul an nu va aduce prea multă liniște, oamenii sunt speriați, iar acest lucru îi afectează inclusiv pe artiști.

„Eu am o superstiție de Revelion, dacă sunt în noaptea dintre ani la cântare, cu siguranță așa va fi tot anul, de fiecare dată se adeverește lucrul acesta. Nu știu dacă asta e neapărat pentru că țin cont de această superstiție, dar cumva este ca o regulă pentru mine, pentru că vreau să am evenimente tot anul. Pentru 2025 îmi doresc să păstrez ceea ce am acum.

Doar că probabil acum ar trebui să ne dorim cu toții pace, la ce vremuri trăim acum, cred că anul viitor nu va fi un an liniștit. Deși nu îmi place să mă bag eu în aceste lucruri, dar văd și foarte mulți oameni speriați, iar asta nu ne afectează doar pe noi, artiștii, ci afectează pe toată lumea. Dacă nu se vor liniști apele în curând, cu siguranță vom avea cu toții de pierdut. Îmi doresc să se rezolve toate, pentru că țara noastră a trecut prin multe greutăți”, a declarat Maria Constantin pentru CANCAN.RO.

Artista a rămas blocată în trafic de Revelion

Maria Constantin a trecut printr-un episod neplăcut în urmă cu ceva timp, atunci când a rămas singură, în mașină, în noaptea dintre ani. Dar acestea sunt sacrificii pe care le face și pe care și le asumă, pentru că această întâmplare nu a fost una singulară. Vedetei i s-a întâmplat de mai multe ori să o prindă miezul nopții în drum spre următorul eveniment pe care trebuia să-l onoreze.

„Eu am parte cam de aceeași peripeție, în mulți ani, în noaptea de Revelion. Pentru că eu cânt la program, dar și eveniment întreg, s-a întâmplat ca atunci când am cântat la program să mă prindă 12 noaptea în mașină, mergând de la un eveniment la altul. Cumva este puțin ciudat. Mi s-a întâmplat într-un an când am cântat la Cernavodă și am plecat, am văzut la 12 că s-au aprins toate artificiile, le-am văzut din depărtare. Încercam să dau pe radio, să aud măcar un la mulți ani, să îmi urez și eu, mie.

S-a întâmplat că nu am găsit niciun post, iar radio-ul a pornit fix cu o slujbă, am zis că soarta nu ține cu mine. Mie îmi place Revelionul nostru, tradițional, dar, sinceră să fiu, aș alege undeva la căldură. Asta dacă mi-aș permite acest lux, în privința timpului. Aș vrea să merg undeva, să mă relaxez, la plajă, la soare”, a mai spus artista.

