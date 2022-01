Maria Constantin a fost acuzată multă vreme că ar fi cunoscut succesul doar datorită conexiunilor pe care le avea fostul ei soț, Marcel Toader. Nu a dat niciodată replica pe marginea acestui subiect. Până acum, când s-a hotărât să spună lucrurilor pe nume. Cât din succesul pe care-l are artista de muzică populară se datorează regretatului ei soț, dar și ce a deranjat-o cel mai tare pe Maria Constantin, aflați de la CANCAN NEWS.

Neînțelegerile dintre Maria Constantin și Marcel Toader au ținut multă vreme prima pagină a ziarelor. La momentul respectiv, cel care dezvăluia detalii din intimitatea lor și, în aceeași măsură, făcea acuzații era fostul rugbist, artista preferând să se țină departe. Până acum, când Maria Constantin a scos la lumină și partea ei de adevăr din relația care, la un moment dat, a făcut-o fericită.

„Nu mi-am permis să vorbesc urât despre fostul soț”

„Eu nu am vrut să fac nicio declarație atunci, pentru că mi se părea jignitor. Până la urmă, am împărțit viața cu un om și eu așa am fost crescută. Nu mi-am permis să vorbesc urât despre fostul soț sau încă soțul, cum era atunci, pentru că aș fi vorbit urât despre mine” , a spus Maria Constantin, în emisiunea online „Detectorul de minciuni”.

Mai mult decât atât, artista a vorbit și despre impactul pe care l-a avut regretatul ei soț în cariera sa.

„În proporție de 50% este adevărat că eu am devenit celebră datorită lui Marcel Toader. Dacă nu era talentul, nu cred că poți promova pe cineva care nu are talent, nu e telegenică, nu are un discurs care să avantajeze. Da, m-a ajutat în proporție de 50%, dar nu m-a ajutat material, nu m-a ajutat din punct de vedere al muncii mele”, a adăugat artista, în aceeași emisiune.

