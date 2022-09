După două căsnicii soldate cu divorțuri, iată că a răsărit soarele și pe strada Mariei Constantin sau cel puțin asta reiese din interviul acordat de cântăreață, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Responsabilul pentru fericirea artistei este Robert Stoica, afaceristul care a cerut-o „de nevastă” chiar în timpul filmărilor show-ului „Splash! Vedete la apă”. Din momentul înregistrării emisiunii și până la difuzare parcă a trecut o eternitate, însă Maria a tăcut mâlc! Nu i s-a confesat nici măcar propriei mame cu privire la fericitul eveniment.

În pofida lipsei de timp, pe fondul programului încărcat de evenimente, Maria Constantin nu exclude, totuși, conceperea unui copil cu Robert Stoica. Artista mai are un băiețel din prima căsnicie, pe nume Codrin, în vârstă de 13 ani. Actualmente, băiatul locuiește alături de tatăl său, Ciprian Capotă, de care cântăreața a divorțat în anul 2014. Maria recunoaște că i-a făcut deja instructajul lui Codrin, dar nu se grăbește cu un nou „urmaș”.

( NU RATA: MARIA CONSTANTIN A DEZVĂLUIT CUM VA ARĂTA ROCHIA DE MIREASĂ, DAR ȘI CU CE DESIGNER A ALES SĂ COLABOREZE: ”E GÂNDITĂ DE MULȚI ANI” )

„N-a știut nici mama!”

CANCAN.RO: Vreau să vorbim despre evenimentul fericit al cererii în căsătorie, cum ai reușit să ții chestia asta secretă până la difuzare?

Maria Constantin: N-a știut nici mama! A aflat și ea de la televizor!

CANCAN.RO: Dar te-a sunat, ce ți-a zis?

Maria Constantin: Da, a zis că e foarte frumos, dar momentan n-am ajuns la ea acasă, ca să mă ceară de acasă!

CANCAN.RO: Deci trebuie să meargă în pețitul oficial…

Maria Constantin: Era o glumă, Doamne ferește! S-a bucurat, îți dai seama, foarte tare și m-am bucurat și eu foarte tare. Și nu pot să spun că nu-mi doream, cred că orice femeie își dorește lucrul acesta, să fie cerută. Dar noi am discutat despre treaba asta și oricum pusesem nunta pentru la anul. N-am stabilit dată sau ceva, dar oricum nunta avea loc și dacă nu exista cererea.

Însă nu mă așteptam de la el, pentru că e foarte timid și oricum nu prea apare în fața camerelor de filmat. Și când este vorba să vină la televiziune, la fel, se gândește de o sută de ori înainte să spună «DA!». Și, atunci, m-a mirat foarte tare pentru că a avut curajul să facă lucrul acesta și cu atâția spectatori și în fața camerelor de filmat!

CANCAN.RO: Deci să înțeleg că tu ești partea dezinvoltă a „situației”!

Maria Constantin: Eu când am început să iau contact mai bine cu televiziunea, mi-era rușine să spun și cum mă cheamă, dar la un moment dat, tot mâncând, ți se face foame, adică te înveți!

( CITEȘTE ȘI: MARIA CONSTANTIN DEZVĂLUIE CE ȘI-AR FI DORIT SĂ FACĂ DACĂ NU I-AR FI CREIONAT PĂRINȚII PARCURSUL PROFESIONAL: ”ACEST VIS S-A SPULBERAT!” )

„Și prima dată am rămas însărcinată destul de greu!”

CANCAN.RO: Nunta ca nunta, dar ai avea timp și pentru un bebe?

Maria Constantin: N-avem, uite, sunt slabă, tu crezi că eu am timp? Noi mai mereu suntem pe drumuri, sunt fericită că de o săptămână stau acasă, pentru că în rest am stat numai pe drumuri!

CANCAN.RO: Dar aveți în plan chestia asta?

Maria Constantin: Da, avem în plan, dar când o fi să fie, Doamne Doamne, ăsta e dar de la Dumnezeu și atât!

CANCAN.RO: Dar fiul tău, care e deja mare, cum l-a primit pe el (n.r. „Robert Stoica”) și cum ar primi vestea unui nou copil?

Maria Constantin: El știe, pentru că am discutat cu el, nu știu dacă îl incomodează sau nu, pentru că el este deja mare, acum percepe lucrurile altfel. Dar nu am discutat pe larg, dacă ar fi să fie și să se întâmple, atunci cu siguranță aș avea o discuție cu el înainte. Nu mă gândesc foarte mult la treaba asta, pentru că eu și prima dată am rămas însărcinată destul de greu.

( VEZI ȘI: MARIA CONSTANTIN A FOST CERUTĂ ÎN CĂSĂTORIE DE CĂTRE ROBERT STOICA CHIAR ÎN TIMPUL FILMĂRILOR PENTRU EMISIUNEA ”SPLASH! VEDETE LA APĂ” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.