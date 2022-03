Maria Dragomiroiu, în doliu. “O să-mi fie dor, o să-mi lipsești!” Pe cine a pierdut artista

Maria Dragomiroiu este în doliu cu ce Răducu Florin Mihu, tatăl impresarului Bebe Mihu, a încetat din viață. Anunțul a fost făcut chiar de nora lui, cunoscuta interpretă de muzică populară, pe Facebook.

Maria Dragomiroiu și soțul ei, Bebe Mihu, sunt, în prezent, devastați de durere. Părintele impresarului a decedat, iar artista nu-și revine din șoc, mai ales că avea o relație apropiată cu socrul său.

“A plecat dintre noi Răducu nostru, Dumnezeu să-l odihnească în pace. De la mine și-a luat rămas acum câteva zile, când am fost cu Bebe și Mircea să-l vedem. M-au emoționat mult cuvintele lui de rămas bun, dar nu am crezut că vorbește serios. Încă o dată, Dumnezeu ne arată că fiecare suflet are timpul lui de ședere pe acest pământ și simte când se apropie sfârșitul! Răducu ( așa îl alintam toți), ai fost mereu în rugăciunile mele în care îți uram de sănătate, iar cum vei fi la fel, în care îți urez O sa-mi fie dor, o să-mi lipsești. Drum liniștit, îți urează nora ta Maria ”, a scris artista, pe Facebook.

Maria Dragomiroiu, în doliu. Cum și-a cunoscut actualul soț

Maria Dragomiroiu l-a cunoscut pe Bebe Mihu, cel de-al doilea soț, în perioada când acesta era directorul Casei de Cultură. După patru ani de relație, cei doi și-au unit destinele. Artista a fost cea care și-a luat prima inima în dinți și și-a cerut iubitul de bărbat.

“La mine iubirea pentru Bebe a venit treptat, dar a devenit unică şi indestructibilă. Ne-am căsătorit după patru ani de relaţie. În 1991 am făcut cununia civilă, apoi în 1998, nunta. Copiii ne-au pus să ne cununăm şi religios pentru că, dacă nu suntem cununaţi în biserică şi ne moare cineva drag, atunci pomana nu este primită în faţa lui Dumnezeu. Bebe mi-a spus că nu mai vrea copii, că Ileana şi Mircea sunt şi copiii lui”, a dezvăluit artista, într-o carte autobiografică, lansată în 2015.