Maria Ghiorghiu a văzut-o din nou pe Alexandra: ”Trăiește și este plimbată cu mașina!”

Clarvăzătoarea Maria Gheorghiu spune că a văzut-o pe Alexandra, fata răpită de Gheorghe Dincă, cel care spune că a omorât-o, dar nu-și amintește unde i-a ascuns trupul. Ghiorghiu este convinsă, după cum povestește, că fata trăiește și este plimbată cu o mașină de cei care au sechestrat-o.

”ALEXANDRA TRAIESTE SI ESTE “PLIMBATA” CU MASINA !

Dragii mei,

În aceasta după amiaza, in timp ce scriam aici pe Blog, desi eram cu ochii pe monitor, vad undeva in dreapta mea o strada pe care era stationata o masina in care era un intuneric total.

Dar Bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului, cu Puterea Sa, a voit ca eu sa vad cine era in acea masina. Nu vedeam masina pe dinafara,ci numai bancheta din spate a masinii si era intuneric in masina.

Vad bancheta din spate a masinii care era destul de spatioasa,iar pe mijlocul banchetei din spate,statea in şezut Alexandra,fetita disparuta.Era legata ca de un trunchi de copac,atat de tare era legata de bancheta spate a masinii . In dreapta ei, vad un zdrahon de barbat (il vad din spate),are haine inchise la culoare,este atletic si inalt de peste 1,80m (cred eu).Acest barbat o legase pe Alexandra si cauta sa o linisteasca ca sa nu se zbata. Avea scoci maro pe corp,Alexandra.

Era infasurata in scoci maro,ca un balot de paie.

Alexandra se zbatea ca sa scape din legaturi,dar nu putea misca decat capul.Gura îi era acoperita cu scoci maro.

Aud glas care spune asa: “Ca să nu se zbata, o legat-o conform planului ales !”

Chiar si-asa legata,Alexandra prin miscarile capului si cu privirea la cel de langa ea, se vedea ca vrea sa-l infrunte,ca sa se elibereze.Dar din păcate,nu putea. Cel care era langa ea, era inalt si atletic,avea haine negre la culoare si lat in spate,posibil vreo salopeta neagra.

Posibil Prieteni,ca pe timp de noapte sa se incerce transferul Alexandrei dintr-un loc intr-altul ,cu o masina mai altfel decat cele mici obinuite,avand in vedere spatiul larg de pe bancheta spate.

Dragii mei,orice-ar spune acest auto-intitulat criminal, eu va spun ca aceasta fetita traieste. Unde anume o tot plimba acesti traficanti de carne vie,eu nu stiu. Dar stiu ca fata traieste si ca e plimbata din loc in loc, atunci cand acestia simt ca se apropie de ei pericolul de a fi descoperiti.

Cu siguranta,Bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului ne vor descoperi noua locul,iar prin ocrotirea Maicii Domnului , Alexandra va fi salvata”, a scris Maria Gheorghiu pe blogul ei.