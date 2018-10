Maria Ghiorghiu, despre viitorul Elenei Udrea şi al fetiţei sale: „Să ne rugăm pentru viaţa lor căci…”

Maria Ghiorghiu, cea care a prezis incendiul din Colectiv, a vorbit despre viitorul Elenei Udrea și al fetiței sale. Celebra prezicătoare a făcut o postare pe rețelele de socializare și a mărturisit ce crede despre viitorul fostei blonde de la Cotroceni.

„Elena Udrea a fost din nou arestată, dar în Costa Rica. Însă, trebuie să recunoaştem că Elena Udrea are un bebeluş de numai 10 zile la momentul arestării. Acest bebeluş are nevoie de mama lui, are nevoie să crească, deoarce s-a născut prematur. Elena Udrea fraţilor, nu se simte deloc în siguranţă în închisoarea din Costa Rica. Se simte ameninţată, simte că viaţa ei este pusă în pericol.

Elena Udrea are dreptate. La un moment dar, viaţa Elenei Udrea va fi în mare pericol. Elena Udrea are nevoie de mare protecţie. Fetiţa Elenei de numai 2 săptămâni, are nevoie de mamă. În rest, fiecare îşi va primi pedeapsa pe care o merită. Atât pe cea lumească, cât şi pe cea divină. Să nu aruncăm cu piatra, ci să ne rugăm pentru viaţa ei, pentru fetiţa ei micuţă şi firavă„, a scris Maria Ghiorghiu.