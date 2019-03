Maria Ghiorghiu, profeție cutremurătoare despre România: ”Este foarte posibil să trecem printr-o criză imensă de alimente”

Maria Ghiorghiu a făcut o profeție cutremurătoare despre România. Potrivit clarvăzăyoarei, românii sunt pe cale să trăiască momente extrem de dificile și să treacă ptrint-o criză imensă de alimente.

Dragii mei, în aceasta noapte,in timp ce scriam aici pe Blog, aud glas care spune ceva tare ingrijorator. Glasul spunea asa: „A pus bir si pe mancare! Iar aici, glasul spune si un nume al unui colonel in rezerva,nume pe care eu nu am sa-l dau ,din motive lesne de inteles. Apoi glasul continua: Românii toti, că va ia mâncare.” Clipă în care vad un barbat asezat intr-un caruţ din acela ca la Super -Marchet, barbat ce avea o portavoce si striga cat il tineau puterile, ceea ce tocmai am scris mai sus.

Prieteni dragi, este foarte posibil ca sa trecem printr-o criza imensa de alimente. Sa ne fereasca Bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului de o asa nenorocire. Sa ne rugam pentru aceasta dragilor, pentru ca Bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului sa nu-si intoarca Faţa Sa de la noi păcatosii! Lipsa alimentelor survine de obicei, in urma unei REVOLUTII, in urma unui RAZBOI, etc. Cu dragoste, Maria”, a scris Maria Ghiorghiu pe blogul ei personal. (CITEȘTE ȘI: MARIA GHIORGHIU, PREVIZIUNE ÎNFIORĂTOARE: ”INVERSAREA POLILOR. IATĂ CE NE AȘTEAPTĂ, FRAȚILOR!”)

Ce meserie avea Maria Ghiorghiu înainte de a fi prezicătoare

Maria Ghiorghiu a devenit celebră după ce a prezis incendiul din Colectiv, dar și accidentul din Apuseni. Înainte de toate cele întâmplate, femeia avea un serviciu, cu normă întreagă. Maria Ghiorghiu a fost casieriţă la Loteria Română şi probabil că acolo şi-a exersat puterea de prezicere.

Apoi a devenit secretară într-un cabinet de avocatură, ceea ce spune că este şi în prezent. Cel puţin astea sunt meseriile trecute în prezentarea Mariei Ghiorghiu, prezicătoarea din Iaşi. (VEZI ȘI: „MULTI OAMENI MORTI SI MULTI RANITI” MARIA GHIORGHIU ANUNȚĂ O NOUĂ TRAGEDIE COLECTIV ÎN ROMÂNIA)

Maria Ghiorghiu are un blog, acolo unde postează ceea ce susţine ea că îi este transmis prin vocile pe care le aude. Se consideră o persoană extrem de credincioasă şi aceasta a ajutat-o să prevadă tragediile din ultimii ani.