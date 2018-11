Maria Ilioiu, una dintre cele mai sexy ispite de la “Temptation Island – Insula Iubirii”, trece printr-o situație delicată și dureroasă. Vedeta de la Antena 1 și-a mărit colecția de tatuaje, însă la o zi după i s-a crăpat pielea și i-a ieșit sânge de sub desen. Ea îl acuză pe artistul tatuator care i-a realizat tatuajul că a făcut mai multe greșeli și a explicat totul. Mai mult, astăzi, ea făcut publice cele mai noi informații despre problema cu care se confruntă și a mărturisit că se gândește să-l dea în judecată pe artistul tatuator.

Maria Ilioiu, una dintre ispitele de la “Insula Iubirii”, a făcut anunțul decisiv după ce s-a ales cu mâna stângă distrusă din cauza unui tatuaj

Voluptoasa roșcată a dezvăluit ce sfaturi a primit din partea unor specialiști, după ce a mers la farmacie și, din fericire, sub tatuaj nu are nicio infecție. Ispita de la “Temptation Island – Insula Iubirii” le-a împărtășit fanilor câteva dintre conversațiile purtate cu artistul tatuator care i-a făcut desenul și că aceasta o consideră pe ea vinovată. “Îți repet, Maria, tot ceea ce s-a întâmplat este din vina ta, pentru că nu ai îngrijit tatuajul corespunzător. După realizarea tatuajului, ai primit indicații despre cum trebuie îngrijit tatuajul, ai semnat o foaie pe care ai citit o înainte de începe și ai semnat o. Noi nu suntem responsabili pentru cum alegi tu să îngrijești tatuajul, asta ar însemna că de fiecare data după ce tatuez pe cineva să mă duc să verific dacă respectivul își îngrijește tatuajul corespunzător sau nu” este comentariul lăsat de tânăr la una dintre postările vedetei de la Antena 1.

Maria Ilioiu știe că nu a făcut nimic greșit în ceea ce privește îngrijirea tatuajului și pare decisă să își ceară dreptatea în instanță.

“Mulțumesc mult pentru toate sfaturile și indicațiile pe care mi le-ați dat. Vreau să vă spun că infecție nu am. Așa că nu mai îmi dați tot felul de medicamente pentru a nu face infecție sau pentru a trata infecția. La farmacie a mai spus că nu merită să mă duc la dermatolog pentru că nu are ce să îmi dea mai mult, decât o cremă cicatrizantă și atunci dau cu (…) și aștept să văd cum se vindecă. Nu are cum, având în vedere că s-au distrus primele straturi ale pielii să nu rămană semn. Mă gândesc eu. Nu vreau să știu cum va arăta și sincer, mi-e și frică să mă gândesc…

Am primit mesaje că și voi ați pățit acest același lucru, ori pentru că a fost bătut prea adânc, ori pentru că ați greșit voi în îngrijirea lui. Ideea e că eu după ce că a fost bătut prea adânc și de prea multe ori, mi-a și greșit tehnica de îngrijire. Adică pur și simplu sunt victima, victimelor… Așa mă simt, jur.

Îmi pare rău că trec prin această experiență, că și voi ați suferit mai mult sau mai puțin că mine din cauza acestor incompetenți de se dau mari «artiști», când ei sunt, de fapt, mutilatori…

Ce mi se pare cel mai absurd este mesajul pe care mi la dat acest tatuator, acest «artist» Răzvan Florin care mi-a distrus piele în acea dimineață…

Ca să se scoată și să se spele pe mâni, spune că eu nu am avut grijă de el, când eu am urmat perfect instrucțiunile lui. Nu e că și cum e primul meu tatuaj. Am avut grijă de toate perfect și s-au vindecat perfect, însă, atâta ipocrizie, merită pedepsită, jur. Chiar mă gândesc să-l dau în judecată. Voi ce spuneți?”, a scris Maria Ilioiu pe pagina ei de Facebook.

“S.O.S Dragii mei, acum o săptămână mi-a făcut un cunoscut un tatuaj si mi-a bătut de trei ori culoarea în acelaşi loc, în aceeasi zi, de mi-a făcut ditamai rana de s-a crăpat pielea a doua zi. Pielea mea arată ca ruptă… (prima poza). Mi-a zis să mă dau cu crema de 2 ori pe zi, fără să curăţ locul cu apă şi fară o altă cremă ca să se facă coajă unde e ruptă că aşa trebuie. Eu, mai având tatuaje, mi s-a parut aiurea ce zice el, dar am zis că aşa trebuie, că ştie şi el ce vorbeşte. Si uitaţi-vă şi voi cum arată tatuajul meu după o săptămână. E o coajă pe tot antebraţul. Pielea este pur şi simplu tăbăcită şi nu vreau sa mă gândesc cum o să arate când o să cadă coaja. Ideea e că, fiind groasă coaja, mi-a crăpat şi e sânge pe sub… Mulţi tatuatori îmi spun sa înmoi coaja, să dau cu o cremă care să cicatrizeze mai repede, altii să o las aşa să cadă. Nu ştiu ce să fac în momentul ăsta? Până mâine când mă duc la doctor, la dermatolog, aveţi idee ce să fac? A mai păţit cineva aşa ceva?” și “Dragii mei…., acum o săptămână mi-a făcut un cunoscut un tatuaj și mi-a bătut de 3 ori culoarea în același loc, în aceeași zi, de mi-a făcut ditamai rana; de s-a crăpat pielea a doua zi. Pielea mea arată ca ruptă…” sunt mesajele cu care sexy-ispita de la “Temptation Island – Insula Iubirii” și-a îngrijorat fanii.

