Veștile de la Minitel i-au răvășit pe cei patru băieți de pe ”Insula Iubirii”, lucru observat de fetele din jurul lor. ”Bogdan cred că este cel mai dărâmat dintre toți, el a venit pentru distracție, nu ca să își testeze relația și nu cred că se aștepta ca ea să se îndrăgostească pe partea cealaltă. El știe, dar nu vrea să recunoască în fața lumii acest lucru, nu cred că vrea să le dea satisfacție celorlalți. Când vine vorba de ea, Bogdan nu permite altora să spună ceva de rău, chiar dacă uneori știe că unele lucruri sunt adevărate”, a remarcat Nico.

Două noi brățări ale relației au căzut la ”Insula Iubirii”: ”Am văzut cu ce fel de femeie am stat”

La testimoniale însă, Bogdan a făcut o mărturisire ce aruncă și mai mult mister asupra relației lor. Acesta a susținut că cele 24 de ore petrecute împreună la sosirea în Thailanda au fost ”superbe”. ”Următoarea dorință a noastră e un copil. Ne-am oprit din cauza mea, pentru că eu sunt de modă veche și țin cont de gura lumii. Dacă am face un copil, s-ar spune apoi că am luat din motivul acesta. La sosirea noastră am avut parte și de un moment intim, așa că la întoarcea acasă am putea avea parte de o surpriză. Atunci a simțit ea, poate s-a gândit că mă va pierde. Dacă ea mi-a spus asta atunci, acela e un lucru de uitat?!”, a povestit Bogdan, care nu a reușit deloc să se relaxeze apoi la date-ul alături de Dana.

De partea cealaltă, Hanne și Andi au avut parte de o zi minunată la plimbare și la un poligon de tir cu arma. Seara, Hannelore a continuat să fie atât de veselă și să glumească împreună cu Andi, inclusiv atunci când în timpul unei alarme au văzut imaginile cu Răzvan și Dana, încât a deranjat-o și pe Cati.

”Nici măcar nu mai vreau să îl văd la final, ce să îmi mai spună? Nici nu știe el cât am câștigat aici”, a spus Cati.

A doua zi, aceasta a aflat că la plecare, Alin a lăsat un cadou pentru ea – un salt cu parașuta, dar vrea să plece împreună cu George, așa că au mai mult timp împreună. După o zi de distracție, aceștia dorm împreună îmbrățișați, iar Cati se lasă mângâiată, alintată și sărutată, chiar și spre surprinderea ispitei. ”Am crezut că nimeni nu o s-o ispitească pe Cati!”, a spus George.

Seara, în timp ce Hannelore și Cati au rămas la Bonfire, Mari s-a bucurat de o plimbare romantică alături de ispita de care s-a îndrăgostit, chiar dacă știe că viitorul lor este incert. ”Mi-ar plăcea să continue, un bărbat frumos, sunt atrasă de el”, a spus aceasta, care în cele din urmă și-a urmat instinctul și și-a petrecut noaptea alături de el în casa băieților, însă fără să îl lase să se apropie prea mult de ea: ”Dacă îți pasă de mine, te gândești cum o să arăt eu apoi la televizor”, a spus aceasta.

Mirela a prins și ea momentul în care să poată petrece timp singură alături de Mircea, astfel că discuția lor a devenit serioasă, în condițiile în care aceasta face pași înapoi în relația deja construită de ei. ”Nu știu ce altă confirmare are nevoie din partea mea ca să se deschidă”, a mărturisit Mircea. Ceea ce Mircea nu cunoaște, este că planul ei de acasă pare mai degrabă să fi fost să îi ofere motive de gelozie partenerului săi, pentru a-l face pe Ionuț Gojman să lupte pentru ea. Iar dacă Nicoleta a fost o amenințare reală din prima zi, în momentul în care Mirela a simțit că apropierea dintre cei doi este prea mare, a ales un să facă un gest pentru a încerca să oprească lucrurile: a anunțat că, pentru ea, testul s-a încheiat, pentru că astfel Nicoleta nu ar mai avea niciun motiv să continue să îl ispitească pe Gojman. Astfel, o ipoteză în cazul Mirelei ar putea fi aceea că motivul răzbunării a fost invocat doar pentru a-și păstra brățara de cuplu, continuând însă să se eschiveze din îmbrățișările lui Mircea. Dacă la finalul testului Mirela va alege să se împace cu Ionuț, acesta ar putea fi un semn că aceasta e mimat sinceritatatea absolută și că luptă cu arme neconvenționate pentru bărbatul la care nu este dispusă să renunțe încă.

Pentru cei patru băieți, seara s-a încheiat la Bonfire, iar vestea a părut mai degrabă să îl încânte pe Ionuț, în timp ce Bogdan devenea tot mai neliniștit. Ceea ce Răzvan nu știa era că ceremonia focului o implică pe Cati, dar și pe el, care trebuie să răspundă pentru toate acțiunile și declarațiile lui făcute cu scopul de a-și crea imaginea unui bărbat suprem. Întrebat din nou dacă este adevărat că a bătut-o pe Cati în reperate rânduri, acesta a început să dea înapoi și să recunoască pe rând minciunile spuse în interviuri, dar și insultele aduse la adresa echipei ”Insula Iubirii” în timp ce credea că nu este filmat. După ce s-a plâns că Insula l-a dat peste cap cu prea multe petreceri și un drum foarte lung și obositor, Răzvan a negat faptul că ar fi mințit la casting doar ca să fie acceptat în emisiune. ”Nu e adevărat, ea mă știa că i-am făcut mult rău și am vrut să îi arăt că aici sunt altfel”, a spus acesta. În fața imaginilor în care Cati și George se sărută, Răzvan a spus că a pentru el testul a luat sfârșit. ”Am văzut cu ce fel de femeie am stat doi ani. A picat în ispită cu copil cu tot, vai de capul ei”, a spus acesta încercând să pară jignit.

Ionuț, cel care și-a dorit să ajungă la Bonfire, a anunțat că este pregătit să renunțe la brățară. ”Să îi conving că brățara e simbolul… Așa mă și bronzez frumos”, a spus acesta, îndemnându-l apoi pe Răzvan să facă la fel. ”Ai zis că dacă vezi ceva aici, o arunci în foc”, a spus Gojman, însă Răzvan a refuzat. ”Vreau s-o arunc de față cu ea, la final, să vadă că relația noastră s-a încheiat”, a spus acesta inițial, doar pentru ca până la urmă să ajungă la concluzia că vrea să renunțe la ea. ”Oricum, după ce am văzut, nu o voi ierta, eu o s-o respect până la capăt, pentru că am venit cu ea aici”, a mai spus Răzvan care apoi imediat a fost cuprins de îndoială. ”Aș vrea să mai văd odată dacă s-au sărutat acolo”, a mai spus acesta, reușind să stârnească râsetele celorlalți.

