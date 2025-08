Maria, jignire fără precedent pentru Naba! Ce a mimat cu mâinile? Nicio femeie nu vrea să fie făcută așa

Maria, gest extrem în fața camerelor! Criză de gelozie și umilință în cuplu: și-a scos verigheta din cauza apropierii dintre soțul ei și ispita Naba. Cum a jignit-o pe ispită!

Tensiunile escaladează pe insula iubirii, iar relațiile par să se destrame în direct, sub ochii telespectatorilor. Maria, vizibil afectată de comportamentul soțului ei, a avut o reacție radicală și neașteptată: și-a scos verigheta chiar în timpul filmărilor, marcând un moment de cotitură în relația lor. Toată această întâmplare a avut loc imediat după ce concurenta l-a văzut pe soțul ei în tandrețuri cu Naba.

Totul a pornit de la apropierea tot mai evidentă dintre partenerul ei și ispita Naba, una dintre cele mai controversate prezențe feminine din emisiune. Gesturile, privirile și interacțiunile dintre cei doi au fost din ce în ce mai intense, iar imaginile surprinse de camere au vorbit de la sine. Deși până acum Maria a încercat să își păstreze calmul și să își gestioneze emoțiile, o fotografie în care soțul ei apare alături de Naba, într-o ipostază care i-a părut mult prea intimă, a fost picătura care a umplut paharul.

Tensiunea a fost amplificată de faptul că Maria a început să simtă nu doar gelozie, ci și dezgust față de atitudinea partenerului ei, care părea să fi uitat complet angajamentele făcute în fața altarului. Atitudinea lui relaxată și aparent lipsită de remușcări a fost resimțită de Maria ca o trădare cruntă. În ciuda încercărilor celor din jur de a o calma sau de a-i explica situația, Maria nu a mai putut ignora evidențele.

Pe lângă durerea resimțită în relația cu partenerul ei, Maria a stârnit și controverse în rândul telespectatorilor printr-un gest care a fost perceput drept jignitor la adresa ispitei Naba. Într-un moment de frustrare, ea a făcut un semn cu mâinile care sugera o referire la aspectul fizic al acesteia, gest interpretat de mulți ca fiind o aluzie răutăcioasă la greutatea ispitei. Deși Maria și-a concentrat nemulțumirea pe comportamentul soțului ei, nu a ezitat să o includă și pe Naba în tirada ei de reproșuri, folosind o atitudine sarcastică și comentarii acide.

Maria: Oricum a luat-o și pe aia de… M-a enervat o poză pe care a făcut-o cu Naba și au pus-o așa în prim plan. Eu cred că am așa trei poze în telefon de genul. Nu are treabă Naba, are treabă el, cu fața lui. Și-a făcut poză cu Naba și au pus-o în prim plan când era amețit. O să i-o pun portret în casă.

Se pare că a uitat complet căsătorit. Știi ce mișto o să fac de el?

Teo: Dar tu ești sigură de gusturile lui, de gusturile pe care le are el? Da, 100%.

Maria: Nu, nu cred că o place. Nu cred că o place deloc. Este… (n.r. face semn din mâini care sugerează dimensiunea mare)