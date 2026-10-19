Maria Popovici, pe mâna medicului estetician! La ce intervenție vrea să apeleze, după ce a slăbit 15 kilograme

Maria Popovici a trecut printr-o perioadă de transformări atât pe plan personal, cât și fizic. După divorțul de Alex Mincu, în urmă cu aproximativ doi ani, actrița a început un proces de regăsire și a reușit să slăbească 15 kilograme fără să apeleze la intervenții chirurgicale. Acum, vedeta ia în calcul o nouă schimbare de ordin estetic.

Cei doi au pus capăt unei relații de 14 ani, iar separarea a reprezentat un moment important în viața Mariei Popovici. În paralel, actrița a vorbit deschis despre dificultățile pe care le-a întâmpinat cu greutatea. După vârsta de 25 de ani, aceasta a acumulat aproximativ 30 de kilograme, pe fondul unor probleme hormonale și emoționale care i-au influențat inclusiv relația cu mâncarea.

Ulterior, Maria a reușit să slăbească prin schimbarea alimentației, iar transformarea sa a atras atenția publicului. Deși au existat speculații privind posibile intervenții pentru pierderea în greutate, vedeta a explicat că rezultatele au venit în mod natural.

Maria Popovici vrea să își mărească bustul

După ce a slăbit, actrița a observat că și-a pierdut din volumul bustului și se gândește să apeleze la implanturi mamare. Subiectul a fost discutat în podcastul pe care îl moderează, alături de prietenele sale, Ilona Brezoianu și Adelina Toma.

Maria Popovici le-a cerut părerea despre această intervenție și a vrut să afle dacă ar trebui să facă pasul, mai ales că se gândește și la posibilitatea de a avea un copil în viitor.

Ilona Brezoianu a încurajat-o să ia decizia pe care o consideră potrivită pentru ea, însă i-a recomandat să discute cu un medic estetician despre eventualele schimbări care pot apărea după sarcină și alăptare.

Maria Popovici: Pentru că am pierdut în greutate, am pierdut ț**** și vreau să-mi pun silicoane. Și voiam să vă întreb, în primul rând, ca prietenele mele, ce părere aveți, dacă voi v-ați pune, dacă să-mi pun sau nu, și voi cum simțiți chestia asta.

Ilona Brezoianu: Da, pune-ți fată, că pe banii tăi poți să faci ce vrei.

Maria Popovici: Păi da, da, uite, dacă faci copil, ce faci, ți le pui înainte, după aia alăptezi, după aia trebuie să-ți pui altele?

Ilona Brezoianu: Poți să faci cum vrei tu. Știu femei care și-au pus de acum, că știu că vor să facă un copil, și și le-au pus de acum și nu contează, că poți să alăptezi liniștită chiar și cu ele, nu e nicio problemă.

Maria Popovici: Nu se modifică forma? Nu se duce forma ț***.

Ilona Brezoianu: Mă întrebi un medic estetician. Cred că știe el dinainte dacă-i spui toate astea, să te pregătească pentru…

Adelina Toma: A, noi zicem să spui că sigur o să fie bine.

Ilona Brezoianu: Eu zic să nu te cantonezi în treaba asta. Te blochezi aiurea în ceva. Ori le pui și faci după aia copilul, ori faci copilul și le pui după.

Maria Popovici: Tu ți-ai pune silicoane?

Ilona Brezoianu: Da, mi-aș pune, mi-ar plăcea să le am fără să mai trec prin operație. Am născut prin cezariană, nu mai am chef să mă tai undeva.

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