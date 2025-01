Maria Popovici, Revelion cu dureri! Vedeta a chemat ambulanța, ce probleme de sănătate are

Revelion de coșmar pentru Maria Popovici! Actrița s-a pregătit să meargă la petrecere, însă a început dintr-o dată să acuze stări de rău. Din cauza durerilor puternice, aceasta s-a văzut nevoită să cheme ambulanța. În cele din urmă, a petrecut noaptea dintre ani acasă, iar câțiva prieteni au venit la ea pentru a nu o lăsa singură în astfel de momente dificile. Ulterior, comedianta a povestit tot ce s-a întâmplat.

Ultimele luni au fost unele destul de bune pentru Maria Popovici. După divorțul de Mincu, actrița a trecut printr-o adevărată transformare. Totuși, începutul anului 2025 nu a adus vești bune pentru ea. Comedianta a fost nevoită să amâne petrecerea de Revelion din cauza problemelor de sănătate.

Aș vrea să mănânc că mi-e foame, dar nu pot. Mi-am fiert ceapă cu țelină și morcov și orez. Anul trecut am avut un revelion tare, cu o petrecere așa, dar anul a fost nașpa o perioadă. Anul ăsta mă pregăteam să merg la un party și mi s-a făcut rău și am ceva la stomac”, a povestit Maria Popovici pe pagina sa de Instagram.

Maria Popovici a povestit că, cel mai probabil, a fost vorba de o gastrită declanșată atât de stres, cât și de alimentația nesănătoasă. De asemenea, comedianta a ținut să le transmită oamenilor să nu ia sfaturi de pe internet atunci când vine vorba de sănătate.

Actrița s-a confruntat cu dureri îngrozitoare, motiv pentru care nu a mai mers la petrecerea pe care o avea plănuită de Revelion. În schimb, a petrecut acasă, alături de câțiva prieteni care nu au vurt să o lase singură în noaptea dintre ani.

„O gastrită, ceva, de la nervi, de la stres, de la mâncat nesănătos, de la băut cafea pe stomacul gol sau luat suplimente. De aia vă zic să nu mai luați sfaturi de la oamenii de pe internet. Cred că am făcut gastrită. Nu mă mai întrebați ce dietă țin.

Anul ăsta, teoretic am început prost. Teoretic. Au venit la mine niște fete și am zis că nu mai pot să merg la party că mi s-a făcut rău. Foarte drăguți că au rămas cu mine și nu m-au lăsat singură. Prietenii mei chiar mă iubesc, au rămas cu mine, am petrecut 12 noaptea împreună. Sper să fie un an bun”, a mai spus Maria Popovici.