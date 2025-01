Maria Popovici rupe tăcerea despre divorțul de Mincu. Ce s-a întâmplat înainte de despărțire

Maria Popovici a rupt tăcerea! Ce a spus despre divorțul de Mincu, bărbatul în brațele căruia și-a găsit fericirea și liniștea ani la rând? De ce ar fi ajuns cei doi la separare, de fapt? Au decis să se despartă după ani căsnicie! Totul părea roz în viața de cuplu!

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Maria Popovici a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Mincu. Cei doi păreau de nedespărțit, așa că vestea separării a venit ca un șoc pentru apropiați și fani. Relația lor a început încă de pe vremea când erau studenți.

Vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit pentru prima oară deschis despre divorțul de fostul ei partener. Maria Popovici a spus în podcastul lui Jorge ce schimbări au dus la despărțire. Ea a recunoscut că relația lor se baza pe iubire, colegialitate și prietenie, însă lucrurile s-au transformat, iar fiecare are o perspectivă diferită asupra vieții.

„Aș putea să spun că se va împlini în curând un an de când au început să existe niște discuții noi, niște conversații noi. Întotdeauna am și lucrat împreună. Am fost și colegi, și prieteni, și un cuplu. Ne-am cunoscut în facultate, ne-am plăcut, ne-am îndrăgostit. (…) Uneori descoperi niște lucruri în tine care te fac să îți dai seama că te-ai schimbat, că te modifici, că nu mai ești cel care erai până acum. Și eu, și el”, a mărturisit Maria Popovici.