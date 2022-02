Maria Speranța nu ”fuge” atunci când se anunță mare petrecere. Îi place viața, iar dacă la concertul Dianei Matei, acompaniată de Cleante, soțul ei, nu era loc de distracție, atunci unde s-o caute? La un celebru restaurant s-a petrecut totul, acolo unde fiica Adrianei Trandafir a încins chiar hora, dar a și dat peste cap câteva shot-uri. CANCAN.RO vă prezintă imaginile, în exclusivitate.

Maria Speranța, fata cunoscutei actrițe Adriana Trandafir, avea să ajungă la concertul susținut de Diana Matei și de soțul ei, Cleante, la unul dintre cele mai căutate restaurante din Capitală. Acolo, invitați de marcă și, firește, atmosferă de vis. Pe linii melodice s-au consumat băuturile, combinații de sucuri cu alcool sau chiar tărie pură, dar de calitate.

Maria Speranța s-a simțit în largul ei, pentru că nu-i deloc o timidă, din moment ce a acceptat chiar participarea la competiția „Asia Express”.

(CITEȘTE ȘI: ADRIANA TRANDAFIR, CONFESIUNI EMOȚIONANTE DUPĂ EXPERIENȚA DIN ASIA)

Bruneta și-a etalat imediat calitățile, încingând o horă de neuitat, alături de prietenele ei, și ele cu mare chef în acea seară. Nu a fost numai hora! Maria Speranța a ”pășit” și pe alte refrenuri, înconjurată de cei dragi.

Între care și Lizzy, soția lui Cosmin Natanticu. Shot-urile au fost la discreție, unul după altul. Starea de euforie s-a declanșat aproape instantaneu, iar seara a putut fi trecută lejer la capitolul reușite.

Maria Speranța, relație super cu Francesco, la „Asia Express”

Francesco, fiul Patriziei Paglieri, și Maria Speranța, fiica Adrianei Trandafir, ar fi legat o relație mai mult decât o simplă prietenie la „Asia Express”, cel puțin asta au dat de înțeles unii dintre concurenți. Lucru infirmat, însă, de cei doi protagoniști. Cert e că s-au înțeles foarte bine acolo.

„Cred că Maria este cel mai smart concurent din această emisiune. Îmi place că se descurcă mereu cu zâmbetul pe buze. (…) Din cauza conjuncturii în care ne aflăm, ne este greu să ne gândim acum la relație. Eu sunt singur de un an și ceva. Am mai vorbit între noi și am aflat că Maria este «ocupată» cumva”, avea să spună Francesco.

(NU RATA: CE SPUN ADRIANA TRANDAFIR ȘI FIICA EI DESPRE EXPERIENȚA ”ASIA EXPRESS”)

Completat de Maria Speranța: „Noi fiind foarte concentrați pe ceea ce avem de făcut, toată energia noastră este canalizată spre această direcție. Este un început foarte frumos de prietenie, nu știm ce se va întâmpla mai departe. Pe amândoi ne așteaptă acasă oameni, prieteni, iubiți, familie”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.