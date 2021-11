S-au cuplat la Asia Express?! A recunoscut tot, după filmări: „Am ieşit împreună”

Un nou posibil cuplu în cadrul emisiunii ”Asia Express” de la Antena 1? După filmări au ieșit împreună în oraș.

Sunt tineri și voioși, pregătiți să lupte în continuare pentru marele premiu pe care îl oferă finala competiției ”Asia Express” de la Antena 1, și anume 30.000 de euro. Seara trecută, Irina Fodor i-a anunțat pe concurenți că ”amestecă” echipele, iar cum de-a lungul competiției au existat glume sau aluzii la adresa lor, se pare că de data aceasta Francesco Paglier și Maria Speranța au ajuns să facă echipă! Iar, ca să fie „tacâm complet”, Patrizia Paglieri a fost partenera Adrianei Trandafir – „De la sorela, la socrela”, spunea amuzată, aseară, actrița.

”Drumul Împăraților” i-a pus pe jar pe concurenți, iar competiția este din ce în ce mai dură pentru aceștia, pe calea lor spre câștigarea premiului în valoare de 30.000 de euro.

Multe persoane s-au întrebat dacă Francesco și Maria Speranța ar forma un cuplu, având vârsta apropiată pe care o au și faptul că s-au făcut aluzii la adresa lor de-a lungul competiției. Care să fie, de fapt, adevărul? Fiul Patriziei Paglieri, Francesco, s-a deschis în cadrul unui scurt interviu și a vorbit despre relația dintre el și fiica Adrianei Trandafir. Cei doi au ieșit în oraș, după terminarea competiției, însă și alături de alte persoane din cadrul emisiunii, dar ca prieteni.

”Am ieșit împreună după emisiune, dar nu am ieșit la un date, am ieșit ca prieteni și cu alte persoane din cadrul emisiunii. Ea oricum avea prieten, bine, ea îmi spunea mie că nu se înțelege bine cu prietenul ei și tot așa”, a mărturisit Francesco, fiul Patriziei Paglieri, pentru fanatik.ro.

Francesco: ”Nu mă gândeam să întrecem măsura”

Chiar dacă nu s-a înfiripat nimic între cei doi, Francesco și Maria Speranța au o frumoasă prietenie. Când se aflau la hotel, în cadrul competiției, cei doi au discutat mai multe detalii din viețile personale.

”La hotel am stat cu mamele, dar, când ne-am căutat cazare, normal că am stat împreună, nu puteam să avem fițe, că vrem paturi separate sau altceva. Oricum nu aveam nicio treabă. Eram prieteni dinainte de emisiune. Nu ne gândeam la ceva între noi, mai ales că eram prieteni. Nu mă gândeam să întrecem măsura. Am fi făcut-o mai mult de dragul show-ului, dar mi se părea… Ne-am gândit la un moment dat să facem o chestie la mișto, dar doar pentru show, să ne prefacem că facem ceva acolo. Nu s-a întâmplat nimic între mine și Maria-Speranța. Chiar vorbeam și spuneam că după o să continue cu miștouri din ce în ce mai tare, pentru că o să facem echipă, și normal că o să ne căutăm cazare împreună”, a mai spus Francesco.

