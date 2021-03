Mariaj atipic! O femeie este căsătorită cu doi bărbați. Cum merge relația în trei. „Noi ne considerăm o familie”

Alexia Shrout, o tânără din Maumee, Ohio, Statele Unite ale Americii, este implicată într-o relație ce pentru mulți pare destul de bizară. Aceasta este căsătorită cu doi bărbați, iar mariajul în trei pare să fie formula perfectă pentru ea.

Alexia, Doug și Jacob formează o familie inedită de ceva timp. Cei trei s-au căsătorit în data de 16 iulie 2016, într-o ceremonie spirituală cu 100 de invitați, fără acte, iar de atunci formează o familie fericită. Inițial, Alexia și Doug formau un cuplu, iar ulterior în viața lor a apărut și Jacob. Pentru multă vreme Alexia și Jacob au fost prieteni buni, iar cât altfel de sentimente au început să își facă apariția i-au mărturisit totul lui Doug.

„Majoritatea bărbaţilor, atunci când află că am doi soți, fac glume: Şi, îl vrei şi pe al treilea? Eu eram într-o relaţie deschisă cu Doug atunci când l-am întâlnit pe Jacob, care mi-a devenit cel mai bun prieten.

După trei ani, eu şi Jacob am început să ne dăm seama că dezvoltasem şi alt gen de sentimente unul pentru altul, iar eu am ales să îi spun adevărul lui Doug. Şi el mi-a zis: ok, atâta vreme cât mă iubeşti la fel ca înainte, atunci hai să vedem dacă putem face asta să funcţioneze. Şi aşa am început să trăim în trei”, a declarat Alexia Shrout.

O familie cu trei copii

Lucrurile au devenit cât se poate de serioase, iar acum Alexia, Doug și Jacob au împreună trei copii, doi băieți și o fetiță, pe Skyler (15 ani), Donovan (12 ani) şi micuţa Tegan (doi ani și jumătate). Cei doi băieți sunt fii lui Doug, iar în ceea ce o privește pe Tegan familia nu a spus cine este tatăl său biologic.

.„Am trei părinţi şi m-am obişnuit cu ideea. Ştiu care este tatăl meu biologic dintre cei doi, dar şi celălalt tată îmi este foarte apropiat, aşa că nu îl pot privi ca pe un tată vitreg”, a declarat unul dintre băieți, în cadrul unui interviu pentru New York Post.

Care este relația dintre Doug și Jacob?

Formula de trei pare că funcționează perfect în cazul lor, cei doi bărbați sunt îndrăgostiți de aceeași femei, însă între ei nu există atracție fizică. Doug și Jacob au dezvoltat sentimente puternice unul pentru celălalt, însă aici se oprește legătura lor.

„Mulţi mă întreabă: Deci celălalt bărbat ce îţi este ţie? Un fel de frate soţ sau cum? Nu chiar. El e pur şi simplu Doug”, a declarat Jacob

„Deşi există un alt bărbat în această relaţie, eu nu am nicio dorinţă sexuală faţă de el. Sunt cât se poate de hetero. Îl iubesc mult pe Jacob, dar clar nu am nevoie să fac sex cu el pentru a-i arăta dragostea”, a spus și Doug.